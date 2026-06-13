ФОТО, ВИДЕО: в Риге несколько тысяч человек приняли участие в прайд-шествии "Путь к свободе"

Участники несли множество радужных флагов, в том числе один длиной в несколько десятков метров, а также другие флаги ЛГБТК+ сообщества. Участники мероприятия использовали и плакаты с такими лозунгами, как "Стань видимым!", "Мы есть, мы будем!", "Транс- и небинарные дети заслуживают будущего," "За однополые браки!" и другими.