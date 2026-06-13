Прайд-шествии "Путь к свободе" в центре Риги (13.06.2026)
В субботу в центре Риги несколько тысяч человек приняли участие в прайд-шествии «Путь к свободе».
ФОТО, ВИДЕО: в Риге несколько тысяч человек приняли участие в прайд-шествии "Путь к свободе"
В субботу, 13 июня, в центре Риги прошло 20-е юбилейное прайд-шествие «Путь к свободе», собравшее, по оценкам Государственной полиции, около 4000 человек. Несмотря на присутствие протестующих с религиозными и традиционными лозунгами, мероприятие, в котором приняли участие мэр города Виестурс Клейнбергс, общественные организации и коммерческие компании, завершилось на Эспланаде без серьезных инцидентов.
Прайд-шествие по улице Валдемара сопровождалось музыкой, которую ставили диджеи, расположившиеся на обочине дороги, а на улице Бривибас участники шествия пели песни Лиго и другие латышские народные песни.
Участники несли множество радужных флагов, в том числе один длиной в несколько десятков метров, а также другие флаги ЛГБТК+ сообщества. Участники мероприятия использовали и плакаты с такими лозунгами, как "Стань видимым!", "Мы есть, мы будем!", "Транс- и небинарные дети заслуживают будущего," "За однополые браки!" и другими.
Среди участников шествия были заметны транспаранты некоторых компаний и организаций, например, Caffeine, Circle K Latvija, партии "Прогрессивные" и общества "Русский голос для Латвии". Также в шествии приняла участие группа людей, которые несли флаги Палестины и скандировали лозунг "Квиры за Палестину!".
Как на Эспланаде, откуда началось шествие, так и позже на самом маршруте участников сопровождали протестующие, которые стояли на краю улицы с плакатами "Грех погубит тебя", "Иисус спасает от ада", "Отвернитесь от грехов", "Не следуй за толпой, следуй за Иисусом," "За традиционные семьи" и другими.
За шествием следили Государственная полиция и Полиция Рижского самоуправления. На время мероприятия было перекрыто движение на улицах Валдемара, Стабу и Бривибас, а также на пересекающих их улицах. По оценкам правоохранительных органов, в шествии приняли участие около 4000 человек.