В Сейме не хватило двух голосов для отставки Швинки. Почему министра сообщения пытались сместить

Сам Швинка в Сейме заявил, что всегда был открыт к вопросам и готов разъяснять происходящее. Он настаивал, что Rail Baltica остается стратегически важным проектом для Латвии, в том числе с точки зрения геополитики и связи с Европой. Министр подчеркнул, что расходы по проекту контролируются и будут контролироваться дальше, а также пообещал, что уже в этом году можно будет увидеть реальные результаты. При этом он признал, что проект столкнулся с задержками, но дал понять: остановки работ не будет.