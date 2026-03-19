В Сейме не хватило двух голосов для отставки Швинки. Почему министра сообщения пытались сместить
Сейм не поддержал требование об отставке министра сообщения Атиса Швинки. За его увольнение проголосовали 48 депутатов, против — 50, поэтому министр сохранил пост. При этом обсуждение показало: претензии к его работе звучат все громче, и речь идет не только об оппозиции.
Примечательно, что за отставку Швинки проголосовали и трое депутатов коалиционного Союза зеленых и крестьян (ZZS) — Гундарс Даудзе, Улдис Аугулис и Янис Вуцанс. Это сделало голосование еще более показательным: формально министр устоял, но политически этот вопрос явно не закрыт.
Главной темой дебатов снова стал проект Rail Baltica. Именно вокруг него прозвучала большая часть критики. Оппозиционная партия "Латвия на первом месте" (LPV) заявила, что проблемы в управлении проектом дошли до критической точки: говорится о слабом контроле, непрозрачности, плохой координации и стремительном росте расходов. По мнению LPV, ситуация за время работы Швинки не улучшилась, несмотря на прежнюю резкую критику со стороны Госконтроля и общества.
Особенно жестко выступили депутаты LPV. Линда Лиепиня заявила, что речь идет уже не только о судьбе одного министра, а о том, осталась ли в Латвии политическая ответственность как таковая. По ее словам, обществу могут предоставлять недостоверную информацию о крупнейшем инфраструктурном проекте страны, а в итоге за происходящее никто по-настоящему не отвечает. Эдмунд Зивтиньш пошел еще дальше и заявил, что в Rail Baltica уже "разбазарено огромное количество государственных денег", а сам проект нужно остановить и подвергнуть аудиту.
Критика прозвучала и со стороны Союза зеленых и крестьян. Глава фракции Харийс Рокпелнис упрекнул партию "Прогрессивные" в том, что у нее много красивых слов, но мало реальных результатов. По его словам, при Швинке не решаются ни застарелые проблемы общественного транспорта, ни другие болезненные вопросы отрасли. В то же время он заявил, что ZZS не станет поддерживать демиссию, потому что не хочет "освобождать "Прогрессивных" от работы".
Депутат Валдис Масловскис также обратил внимание на качество дорог, проблемы с общественным транспортом и отсутствие полноценного диалога с отраслью и жителями. По его словам, министерство не слышит тех, кто ждет решений, а без поиска компромиссов такую ситуацию уже трудно объяснять.
Сам Швинка в Сейме заявил, что всегда был открыт к вопросам и готов разъяснять происходящее. Он настаивал, что Rail Baltica остается стратегически важным проектом для Латвии, в том числе с точки зрения геополитики и связи с Европой. Министр подчеркнул, что расходы по проекту контролируются и будут контролироваться дальше, а также пообещал, что уже в этом году можно будет увидеть реальные результаты. При этом он признал, что проект столкнулся с задержками, но дал понять: остановки работ не будет.
Партнеры по коалиции из "Нового Единства" заняли более сдержанную позицию. Глава фракции Эдмунд Юревицс признал, что к работе министра есть вопросы и что "можно лучше", однако назвал его отставку незадолго до выборов безответственным шагом. Одновременно он призвал Швинку активнее общаться и с парламентом, и с обществом.
В ходе дебатов досталось и самим "Прогрессивным". Глава их фракции Андрис Шуваев в ответ заявил, что партия готова воспринимать критику и искать решения, но при этом сам перешел в атаку на ZZS, обвинив ее в зависимости от различных лобби. Обсуждение в итоге вышло далеко за рамки вопроса об одном министре и превратилось в жесткий политический спор о влиянии, ответственности и управлении крупными государственными проектами.
Поводом для требования об отставке стала именно ситуация вокруг Rail Baltica. По последним данным, стоимость первой очереди проекта в странах Балтии может достичь 14,3 млрд евро, из них 5,5 млрд евро — в Латвии. При этом общая стоимость проекта в Балтийском регионе оценивается уже в 23,8 млрд евро, хотя в 2017 году речь шла о 5,8 млрд евро. Именно этот резкий рост расходов и стал одним из главных аргументов критиков министра.
В итоге Швинка сохранил пост, но голосование показало, что напряжение вокруг него никуда не исчезло. Формально министр устоял, но политически сигнал получился весьма жестким: тема Rail Baltica, расходы, сроки и ответственность за проект будут и дальше оставаться одной из самых болезненных тем в латвийской политике.