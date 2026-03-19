В Латвии выявили проблему, которая делает людей уязвимыми перед любыми кризисами - новое исследование
За последний год финансовое здоровье жителей Латвии немного улучшилось, однако страна по-прежнему занимает последнее место среди стран Балтии и Швеции. Более того, почти четыре из десяти жителей всё ещё живут в финансово уязвимой ситуации — такие данные приводит новейшее исследование Индекса финансового здоровья Swedbank.
В 2026 году индекс финансового здоровья Латвии достиг 49 пунктов из 100, что на два пункта больше, чем годом ранее (47 пунктов). Несмотря на положительную динамику, это остаётся самым низким показателем среди стран, включённых в исследование. Для сравнения: в Литве индекс составляет 59 пунктов, в Эстонии — 54, а в Швеции — 73.
Улучшения в Латвии связаны с небольшим прогрессом как в финансовых знаниях, так и в способности управлять деньгами. Тем не менее общее финансовое положение общества остаётся хрупким — у 39% жителей личные финансы оцениваются как уязвимые.
Руководитель Института финансов Swedbank Рейнис Янсонс отмечает, что позитивная тенденция есть, но темпы улучшений остаются медленными. По его словам, финансовая стабильность для значительной части общества по-прежнему остаётся слабой.
Доля финансово уязвимых постепенно снижается
За год доля жителей с уязвимыми финансами немного сократилась — с 40% до 39%. Одновременно выросла доля тех, чьё финансовое положение можно считать сильным: с 10% до 14%.
Тем не менее в Латвии по-прежнему меньше людей с хорошим или устойчивым финансовым положением, чем в соседних странах. Если в Латвии таких 33%, то в Литве — 52%, в Эстонии — 43%, а в Швеции — 78%.
Разрыв между мужчинами и женщинами увеличивается
Исследование также выявило растущее неравенство в финансовом положении между мужчинами и женщинами. Индекс финансового здоровья у мужчин составляет 52 пункта, у женщин — 46.
Разница объясняется как более низким уровнем финансовых знаний, так и меньшими финансовыми возможностями у женщин. Например, индекс финансовых знаний у мужчин достигает 60 пунктов, а у женщин — 49.
Женщины чаще оказываются в уязвимой финансовой ситуации: 43% против 35% среди мужчин. Кроме того, женщины чаще испытывают тревогу по поводу своих финансов — об этом сообщили 30% опрошенных, тогда как среди мужчин — 20%.
Нехватка накоплений остаётся ключевой проблемой
Одним из главных препятствий для улучшения финансового состояния остаётся отсутствие накоплений. Финансовую «подушку безопасности» в размере как минимум трёхмесячного дохода имеют только 27% жителей, тогда как 24% признались, что не имеют таких сбережений вовсе.
Лишь примерно у трети жителей доходы превышают расходы, что ограничивает возможности для накоплений и укрепления финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.
Планирование бюджета — важный фактор
Исследование также показывает чёткую связь между планированием бюджета и финансовым состоянием. У людей, которые не ведут учёт доходов и расходов, значительно чаще наблюдается уязвимое финансовое положение.
Среди тех, кто не планирует бюджет, в 62% случаев финансовая ситуация остаётся нестабильной — это наглядно подчёркивает важность даже базового финансового планирования.