В Латвии выявили проблему, которая делает людей уязвимыми перед любыми кризисами - новое исследование

В 2026 году индекс финансового здоровья Латвии достиг 49 пунктов из 100, что на два пункта больше, чем годом ранее (47 пунктов). Несмотря на положительную динамику, это остаётся самым низким показателем среди стран, включённых в исследование. Для сравнения: в Литве индекс составляет 59 пунктов, в Эстонии — 54, а в Швеции — 73.