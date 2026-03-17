Медики двух больниц провели экстренную операцию новорожденной: редчайший случай в Латвии
Медики Детской клинической университетской больницы и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня совместными усилиями помогли новорожденной девочке с очень крупным образованием во рту. Операция была проведена всего через несколько минут после рождения ребенка, и уже через четыре дня малышка вместе с мамой смогла отправиться домой.
Когда благодаря возможностям пренатальной диагностики после 30-й недели беременности у плода было обнаружено новообразование, маме в последние недели беременности пришлось регулярно проходить обследования в Клинике медицинской генетики и пренатальной диагностики Детской больницы. Предположительно доброкачественное образование во рту девочки быстро росло, поэтому был созван мультидисциплинарный консилиум специалистов.
«Я наблюдала пренатальное развитие ребенка каждую неделю, и результаты ультразвуковых и магнитно-резонансных исследований показывали, что девочка сможет дышать самостоятельно. Однако образование росло настолько быстро, что в этом нельзя было быть полностью уверенными. Поскольку в моей практике это был лишь второй случай, когда из-за размеров образования возникает риск для способности новорожденного дышать и питаться, мы с коллегой Иевой Гринфелде собрали специалистов на консилиум, чтобы совместно принять решение о дальнейших действиях», — рассказывает гинеколог, специалист по УЗИ Клиники медицинской генетики и пренатальной диагностики Детской больницы Даце Эзериня.
Такие образования — эпулисы — при необходимости обычно оперируют, когда ребенок немного подрастет.
«Доброкачественные образования на деснах у детей в пренатальный период встречаются редко, но это не является чем-то исключительным. Однако столь крупной опухоли никто из участвовавших в лечении медиков ранее не видел. Обычно такие опухоли в начале жизни ребенка из-за гормональных изменений уменьшаются сами, и операция не требуется. В данном случае мы готовились к нескольким сценариям, поэтому как в родильном зале, так и в операционной находилась большая мультидисциплинарная команда специалистов», — поясняет челюстно-лицевой хирург больницы Страдыня Анна Иванова.
После консилиума, организованного генетиками, с учетом высокого риска нарушений дыхания у новорожденной было принято решение во время кесарева сечения привлечь к расширенной команде специалистов больницы Страдиня также отоларинголога, хирурга Детской больницы Рейниса Янсонса и отоларинголога-эндоскописта Кристину Карганову, которые могли бы обеспечить проходимость дыхательных путей в случае неэффективного дыхания.
Операцию кесарева сечения провела руководитель Центра перинатальной помощи больницы Страдиня, опытный гинеколог Сандра Витиня при участии резидента Александры Рыжаковой. Анестезию обеспечивала заведующая отделением анестезиологии Марина Шаркеле, ассистировала операционная медсестра Ина Денисова. В операции также участвовали акушерки Дина Шкляева и Санита Шидловска. Состояние новорожденной оценивала неонатолог Оксана Демска при участии неонатолога Елены Лиепы.
Девочка родилась активной и, к радости всех присутствующих, сразу начала плакать и дышать, получив 8/9 баллов по шкале Апгар. Поскольку эпулис был крупного размера, новорожденную перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных больницы Страдиня. Там ребенка незамедлительно проконсультировала руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Анна Иванова, и после совместной оценки ситуации было принято решение о немедленной операции, чтобы как можно скорее девочка могла вернуться к семье. Операцию провели Анна Иванова и отоларинголог, хирург Детской больницы Рейнис Янсонс при участии неонатолога Оксаны Демски и отоларинголога Кристины Каргановой.
В отделении интенсивной терапии новорожденных девочка провела два дня. Затем она вместе с родителями находилась в Центре перинатальной помощи до выписки домой, успешно получая материнское молоко.
«Изначально мы планировали перевести ребенка в Детскую больницу, но сразу после родов, которые прошли путем кесарева сечения, увидели, что можем провести операцию на месте, поскольку образование имело ножку. Это позволило выполнить вмешательство сразу, под местной анестезией», — рассказал отоларинголог, хирург Клиники заболеваний уха, горла и носа Детской больницы Рейнис Янсонс.
Медики подчеркивают, что операцию было важно провести незамедлительно, поскольку крупное образование мешало бы ребенку есть и могло привести к необходимости установки гастроэнтерального зонда.
«Мы все были едины во мнении, что операцию можно провести сразу. Это означает, что это самый молодой пациент, которому операция была выполнена в операционной», — добавила отоларинголог, специалист по эндоскопии Детской больницы Кристина Карганова.
Связавшись с мамой девочки, медики получили искреннюю благодарность за успешно оказанную помощь. Уже в первые дни жизни малышка смогла есть самостоятельно и в настоящее время здорова. В дальнейшем предусмотрен лишь контрольный визит к челюстно-лицевому специалисту в возрасте шести месяцев.
Тесное сотрудничество между медиками Детской больницы и больницы Страдиня позволяет своевременно принимать решающие решения и оказывать необходимую помощь в критические моменты. Объединяя профессиональный опыт, знания и навыки, специалисты обеих больниц способны спасать жизни и давать детям шанс расти здоровыми.