Минфин предупреждает: кризис в Персидском заливе скоро может ударить по латвийскому экспорту
Несмотря на нестабильность мировой экономики, латвийский экспорт пока растет, но Минфин предупреждает: если кризис в Хормузском проливе затянется, последствия почувствуют и предприятия, и торговый баланс страны.
Если военные действия в регионе Персидского залива не продлятся дольше месяца и безопасное судоходство в Хормузском проливе будет восстановлено, в латвийском экспорте в 2026 году по-прежнему можно ожидать позитивного, хотя и более медленного, роста, чем прогнозировалось изначально, заявили в Министерстве финансов (Минфин).
В ведомстве отметили, что в данных по экспорту и импорту за февраль 2026 года, скорее всего, существенного спада еще не наблюдается, однако в марте с учетом динамики цен на нефть и газ можно ожидать замедления темпов роста. Возможно, немного ухудшится и торговый баланс Латвии.
Минфин поясняет, что импортерам нефти и газа при росте издержек придется направлять большую часть средств на закупку этих товаров, что приведет к сокращению импорта других товаров. Поскольку рынки энергоресурсов тесно связаны между собой, такие колебания могут вызвать цепную реакцию и снизить совокупный мировой спрос на импорт, что, соответственно, приведет к сокращению объемов экспорта.
Начало года во внешней торговле Латвии ознаменовалось снижением активности, однако ситуация в целом остается стабильной, несмотря на значительную геополитическую и экономическую неопределенность в мире, поясняет Минфин. По данным Центрального статистического управления, в январе 2026 года внешнеторговый оборот составил 3,32 млрд евро, что на 7,5% меньше, чем годом ранее, при этом экспорт сократился на 6,6%, а импорт - на 8,3%.
Несмотря на спад в течение года, в месячном выражении ситуация была несколько более благоприятной - экспорт вырос на 3,9%, а импорт сократился на 5,7%. Хотя внешняя среда стала более волатильной, позитивным аспектом, по оценке Минфина, является небольшое улучшение торгового баланса, увеличившегося в общем обороте экспорта с 47% до 47,4%. Торговый дефицит в январе составил 171,3 млн евро, и с начала прошлого года меньше он был только в феврале - 121,3 млн евро.
В январе стоимость экспорта составила 1,58 млрд евро. В большинстве основных групп товаров зафиксировано снижение, что указывает на сохраняющуюся слабость внешнего спроса, пояснили в Минфине. Наиболее существенное сокращение экспорта отмечено в отрасли текстильных материалов - на 22,1%, минеральных продуктов - на 15,3%, а также в экспорте бумажных, картонных и полиграфических изделий - на 12,6%.
Единственная крупная группа продуктов, показавшая рост, - это средства сообщения, у которых экспорт увеличился на 14,1%, чему во многом способствовал экспорт транспортных средств для перевозки 10 и более лиц.
В распределении по торговым партнерам очень выраженное падение зафиксировано в экспорте в США - на 59,8%, особенно в связи с резким сокращением экспорта древесины и деревянных изделий.
Среди основных экспортно-импортных партнеров доминируют страны Балтии, и традиционное разделение сохраняется. Литва является крупнейшим партнером по экспорту и импорту, обеспечивая соответственно 20% и 20,4%, Эстония - 12,5% экспорта и 10% импорта. Германия, один из ключевых партнеров в Европейском союзе (ЕС), обеспечивает 7,3% экспорта и 10,5% импорта, а Швеция демонстрирует стабильную активность c 6% экспорта.
Минфин подчеркивает, что доля стран ЕС в экспорте увеличилась на 9,4 процентных пункта, а это значит, что латвийские предприятия все больше ориентируются на единый рынок, снижая риски, связанные с более волатильными рынками третьих стран.
Последние доступные данные по экономическим настроениям, которые обобщает Еврокомиссия, свидетельствуют, что хотя настроения периодически колеблются, с начала 2024 года они сохраняют умеренную положительную динамику. В январе 2024 года показатель настроений составлял 96 пунктов, а в феврале 2026 года достиг 98,3 пункта, увеличившись на 2,3 пункта.
Минфин сообщает, что похожая тенденция наблюдается и в еврозоне, а также в ключевых экономиках торговых партнеров Латвии - Литве, Эстонии и Германии. В то же время последние события в регионе Персидского залива - военная эскалация, потенциальные повреждения инфраструктуры поставок энергоресурсов и повышенные риски судоходства через Хормузский пролив - указывают на возможное нарушение прежней тенденции стабильного роста.
Как сообщалось, в январе этого года Латвия экспортировала товаров на сумму 1,575 млрд евро, что на 6,6%, или 111,4 млн евро меньше, чем за тот же период 2025 года, а импортировала - на 1,746 млрд евро, что меньше на 8,3%, или на 159 млн евро.
При этом по сравнению с декабрем прошлого года стоимость экспортируемых Латвией товаров выросла на 3,9%, или на 59,5 млн евро, а стоимость импорта товаров снизилась на 5,7%, или на 105,8 млн евро.