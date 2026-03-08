1000 евро за право умереть: пожилая пара записалась на ассистированную смерть в Эстонии

Прокуратура утверждала, что Таммерт фактически оказывает медицинскую услугу без необходимой лицензии и тем самым занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Однако прокуратура проиграла дело. Решение Верховного суда Эстонии вызвало возмущение у многих людей и политиков. Как поясняет эксперт по медицинской этике и юрист Ант Номперс, этот вердикт стал неожиданностью для многих. По его словам, проблема заключается не только в том, можно ли считать ассистированное самоубийство этичным, но и в том, кто имеет право его осуществлять. Таммерт не является врачом — он бывший преподаватель экономики с инженерными знаниями, который сейчас находится на пенсии. По мнению юриста, подобные услуги должны предоставляться медицинскими специалистами в контролируемой среде. Эту точку зрения поддерживает и другая эксперт, отмечая, что нет доказательств, которые могли бы обосновать действия Таммерта или способ, которым он помогал людям.