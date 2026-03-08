1000 евро за право умереть: пожилая пара записалась на ассистированную смерть в Эстонии
В Эстонии разрешили ассистированное самоубийство, но закон до сих пор не объясняет, кто именно может помогать людям уходить из жизни. Тем временем пожилая супружеская пара уже нашла человека, готового оказать такую услугу, сообщает издание ERR News.
Закон, согласно которому ассистированное самоубийство признано законным, был принят в Эстонии в мае 2025 года. В Европейском союзе нет единой директивы по вопросам ассистированной смерти или эвтаназии — каждая страна решает этот вопрос самостоятельно.
В Эстонии тема стала особенно актуальной в прошлом году, когда в Верховный суд попало дело Пауля Таммерта. Он изготовил устройство, работающее на гелии, которое используется для совершения ассистированного самоубийства. Человек, решивший уйти из жизни, сам нажимает кнопку устройства. В этом и заключается отличие от эвтаназии, при которой врач вводит пациенту препарат, вызывающий смерть.
Прокуратура утверждала, что Таммерт фактически оказывает медицинскую услугу без необходимой лицензии и тем самым занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Однако прокуратура проиграла дело. Решение Верховного суда Эстонии вызвало возмущение у многих людей и политиков. Как поясняет эксперт по медицинской этике и юрист Ант Номперс, этот вердикт стал неожиданностью для многих. По его словам, проблема заключается не только в том, можно ли считать ассистированное самоубийство этичным, но и в том, кто имеет право его осуществлять. Таммерт не является врачом — он бывший преподаватель экономики с инженерными знаниями, который сейчас находится на пенсии. По мнению юриста, подобные услуги должны предоставляться медицинскими специалистами в контролируемой среде. Эту точку зрения поддерживает и другая эксперт, отмечая, что нет доказательств, которые могли бы обосновать действия Таммерта или способ, которым он помогал людям.
Тем не менее 96-летний Калю и 95-летняя Новела Аропы, живущие в доме престарелых в Пылва и находящиеся в сравнительно хорошем физическом и психическом состоянии, уже записались на получение услуги ассистированной смерти у Таммерта.
«Я не хочу, чтобы наступил момент, когда я буду прикована к постели и кому-то придется за мной ухаживать. Я бы хотела, чтобы этот вопрос был решен заранее», — говорит 95-летняя Новела.
Сам Пауль Таммерт утверждает, что с ним уже связались несколько человек, желающих воспользоваться услугой ассистированной смерти. Большинству из них он пока советует делать пожертвования его неправительственной организации. Калю Аропу предложили жертвовать по 50 евро в месяц, однако он сразу заплатил 1000 евро, чтобы при необходимости Таммерт мог оказать эту услугу.
Отмечается, что и Тамерт, и Калю Ароп считают, что закон не должен подробно регулировать, где, как и кто может помогать человеку уйти из жизни.
Тем временем для разработки подробного регулирования в Эстонии потребуется время, поскольку необходимо оценить множество аспектов. Министр социальных дел Эстонии Кармен Йоллере подчеркнула, что последние исследования показывают: хотя значительная часть врачей поддерживает легализацию ассистированной смерти, менее половины из них готовы лично участвовать в таких процедурах.
Как обстоят дела в Латвии
В прошлом году журнал Likums un Taisnība» поднимал вопрос — следует ли легализовать эвтаназию в Латвии. В обсуждении участвовала онколог-химиотерапевт Лига Кейша-Кирсе из отделения паллиативной помощи Латвийского онкологического центра Рижской Восточной клинической университетской больницы. О возможности эвтаназии врач высказалась однозначно: «После того, что я видела, у меня не поднимается рука, чтобы лишить человека жизни».
Она описывает себя как позитивного и наивного человека, который верит, что можно найти способы облегчить состояние пациента без необходимости убивать. «Я училась в те времена, когда человеческая жизнь была бесценна», — говорит врач.
Вопрос легализации эвтаназии касается не только медицины, но и права, этики, морали, религии и других сфер. В 93-й статье Конституции Латвии закреплено, что право каждого человека на жизнь защищается законом, и согласно действующим нормативным актам эвтаназия в стране запрещена.
Для помощи неизлечимо больным пациентам в Латвии развиваются услуги паллиативной помощи. Это комплекс мер, направленных на контроль боли и других симптомов, а также на решение социальных, психологических и духовных проблем.
Паллиативная помощь носит междисциплинарный характер и охватывает пациента, его семью и окружающее общество. Она может предоставляться как дома, так и в больнице, с целью сохранить максимально возможное качество жизни до естественной смерти. По мнению Министерства здравоохранения, в Латвии необходимо расширять доступность паллиативной помощи для неизлечимо больных пациентов.