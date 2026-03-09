"Каждый уничтоженный украинцами орк - это тот, кого не придется убивать нам": латвийский военный сделал жесткое заявление

Военный также обратил внимание на политические споры внутри Европы вокруг финансовой помощи Украине. По его словам, ситуация, когда страны ЕС не могут согласовать выделение дополнительных средств, вызывает недоумение. Речь идет, в частности, о пакете помощи на 90 миллиардов евро, который, по его словам, оказался заблокирован из-за позиции двух стран. Кроме того, Европа до сих пор не смогла принять решение о передаче Украине замороженных российских средств. «Мы в начале программы говорили о том, что Европа якобы проснулась. Я считаю, что мы до сих пор не проснулись», — отметил Мирбахс.