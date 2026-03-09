"Каждый уничтоженный украинцами орк - это тот, кого не придется убивать нам": латвийский военный сделал жесткое заявление
Украинцы фактически воюют за безопасность всей Европы, считает латвийский военный эксперт. По его словам, каждый уничтоженный российский солдат — это тот, с кем европейцам не придется столкнуться самим.
Украинская армия сегодня фактически ведет войну за безопасность всей Европы. Такое мнение высказал заместитель начальника штаба Многонациональной дивизии НАТО Айвис Мирбахс в эфире программы «Aktuālais par karadarbību Ukrainā» на TV24. По его словам, популярная фраза о том, что украинцы «воюют на нашей войне», на самом деле не является пустым лозунгом, а отражает жесткую реальность.
«Это не затертая фраза. Я действительно считаю, что украинцы воюют на нашей общей войне. Каждый "орк", которого украинцы сейчас уничтожают, — это тот, кого нам самим не придется уничтожать», — заявил Мирбахс.
Исходя из этого, он призвал западные страны активнее помогать Украине оружием и финансами. «Мой первый призыв — давать им еще больше оружия. Они очень хорошо освоили тактику, они очень хорошо защищаются. Давайте им больше оружия, давайте финансирование», — подчеркнул он.
Военный также обратил внимание на политические споры внутри Европы вокруг финансовой помощи Украине. По его словам, ситуация, когда страны ЕС не могут согласовать выделение дополнительных средств, вызывает недоумение. Речь идет, в частности, о пакете помощи на 90 миллиардов евро, который, по его словам, оказался заблокирован из-за позиции двух стран. Кроме того, Европа до сих пор не смогла принять решение о передаче Украине замороженных российских средств. «Мы в начале программы говорили о том, что Европа якобы проснулась. Я считаю, что мы до сих пор не проснулись», — отметил Мирбахс.
По его мнению, для поддержки Украины не обязательно вводить прямое военное вмешательство или закрывать небо над страной. «Просто дайте им деньги и оружие — и они сами сделают свою работу», — сказал он.
Мирбахс также отметил, что на фронте начинает работать стратегия истощения российской армии. По его словам, ключевым фактором становится количество потерь противника. «Мы обсуждали это и в военной теории, и при разработке оперативных планов обороны государства. Есть определенное количество противника, которое нужно уничтожать ежедневно, еженедельно и ежемесячно, чтобы остановить его мобилизационную машину», — пояснил он.
«Как мы видим, украинцам сейчас нужно уничтожать около 40 тысяч россиян в месяц, чтобы это влияло на их мобилизацию. На мой взгляд, последние два месяца это начинает приносить результат», — сказал Мирбахс.
Он выразил надежду, что такой темп удастся сохранить. В этом случае, по его мнению, на фронте может произойти цепная реакция. «Если такой темп сохранится, это может привести к обрушению отдельных участков фронта. А это, как в Первой мировой войне, может закончиться обрушением всей линии фронта», — считает военный.
Еще одной проблемой Мирбахс назвал осторожность европейских санкций против России. По его словам, некоторые эксперты предлагали другой подход — изначально вводить максимальные ограничения, а затем постепенно их смягчать только при реальных уступках со стороны России. «Нужно было сделать наоборот: сначала запретить все, а потом, если появляются реальные результаты — например, прекращаются удары по энергетической инфраструктуре — тогда можно постепенно что-то ослаблять», — пояснил он.