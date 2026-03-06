Автобусные компании Латвии обратились с призывом к властям что-то сделать со стремительным ростом цен на топливо

«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов — уже сейчас перевозчики получают от оптовых поставщиков топлива уведомления о пересмотре цен в соответствии с глобальными событиями и о возможном повышении цен как минимум на 15%. Учитывая, что государство не компенсировало предыдущие убытки, необходимы немедленные действия, так как у перевозчиков нет возможности покрывать эти незапланированные расходы за счет собственных средств. Отрасль ожидает быстрых и ориентированных на решения действий министра, потому что на очередные форматы обсуждений просто нет времени», — отметил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.