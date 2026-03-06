Автобусные компании Латвии обратились с призывом к властям что-то сделать со стремительным ростом цен на топливо
Латвийская ассоциация пассажирских перевозчиков призывает министра сообщения Атиса Швинку найти быстрые решения в связи с ростом цен на топливо, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, который еще больше загоняет перевозчиков в крайне сложную финансовую ситуацию.
«Военный конфликт на Ближнем Востоке вызвал новый рост расходов — уже сейчас перевозчики получают от оптовых поставщиков топлива уведомления о пересмотре цен в соответствии с глобальными событиями и о возможном повышении цен как минимум на 15%. Учитывая, что государство не компенсировало предыдущие убытки, необходимы немедленные действия, так как у перевозчиков нет возможности покрывать эти незапланированные расходы за счет собственных средств. Отрасль ожидает быстрых и ориентированных на решения действий министра, потому что на очередные форматы обсуждений просто нет времени», — отметил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков Иво Ошениекс.
Отрасль надеется, что государство не допустит ситуации, при которой из-за промедления властей у пассажирских перевозчиков объективно не будет возможности закупать топливо, что может привести к существенным перебоям в обеспечении пассажирских перевозок.
Ассоциация указывает, что в 2019 году, когда был объявлен первый тендер государственной «Дирекции автотранспорта» (ATD), цена топлива составляла 1,19 евро за литр. По этой позиции цена к 2025 году уже выросла на 24%, достигнув в среднем 1,54 евро за литр.
В настоящее время пассажирские перевозчики обеспокоены ситуацией в отрасли, поскольку уже сейчас они фактически софинансируют пассажирские перевозки из собственных средств из-за нерешительности государства и политики затягивания времени. Еще один резкий рост расходов означает, что Министерству сообщения и правительству придется принимать быстрые решения, если они хотят обеспечить жителям доступные пассажирские перевозки.
В то же время ассоциацию беспокоит, что до сих пор ответственное министерство и ATD публично заявляли, что рост цен на топливо за последние три-четыре года не связан с войной на Украине и не должен компенсироваться государством. Однако нынешняя новая геополитическая ситуация показывает обратное — можно увидеть прямое влияние военных конфликтов на рост цен на топливо.