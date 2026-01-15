В Латвии вступили в силу новые тарифы на региональные поезда и автобусы: что изменилось в ценах и зонах

Например, на маршруте Рига-Иманта стоимость билета на поезд сохранится в размере 1,5 евро, а на маршруте Рига-Сигулда билет подорожает с 2,5 до 2,8 евро. В то же время стоимость билета на автобус или поезд по маршруту Рига-Дубулты увеличится с 2 до 2,3 евро.