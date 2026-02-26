Приглашают подать заявки на роль координаторов направлений для "Дней домашних кафе 2026"
Латвийские регионы готовятся к новому гастрономическому сезону: «Дни домашних кафе 2026» объявили набор координаторов, которые станут связующим звеном между местными сообществами, туристами и организаторами инициативы.
«Дни домашних кафе 2026» приглашают самоуправления, туристические организации, туристические информационные центры и местных активистов подать заявки на роль координаторов направлений, чтобы в летне-осенний сезон помочь реализовать одну из самых узнаваемых инициатив в сфере местного гостеприимства и гастрономического туризма. Прием заявок открыт до 1 марта 2026 года.
«Дни домашних кафе» — это мероприятие, которое приглашает посетителей отправиться в конкретное направление, чтобы через кухню познакомиться с местными традициями, культурой и сообществом. С 2021 года событие в каждом направлении проводится один раз в год — в течение одного, двух или трех дней в один из летних или осенних уикендов. В 2026 году общий период проведения установлен с 1 июня по 30 сентября.
«Дни домашних кафе — это гораздо больше, чем гастрономическое событие. Это платформа, укрепляющая экономику регионов, местное предпринимательство и уверенность сообществ в себе. Каждое направление, которое присоединяется, создает новые формы сотрудничества, привлекает посетителей и позволяет жителям стать послами своей территории. Эта инициатива доказывает, что развитие начинается с людей — с идеи и смелости открыть свой двор и свою историю. Призываю самоуправления, туристические информационные центры и активных представителей сообществ подавать заявки на роль координаторов направлений и вместе формировать сильное, разнообразное и аутентичное летнее предложение Латвии в 2026 году», — подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
Координатор направления — ключевая роль мероприятия в регионе. Он определяет территорию направления, выбирает даты проведения (в согласовании с организаторами), привлекает местных участников, собирает информацию и размещает ее на сайте мероприятия, координирует коммуникацию между участниками и организаторами, участвует в рекламных активностях и после мероприятия обобщает данные о числе посетителей. Эта роль обеспечивает прозрачность предложения в каждом направлении, своевременную коммуникацию и качественную реализацию.
Суть участия так называемых «домашних кафе» — в создании аутентичного опыта гостеприимства. Участниками могут быть местные жители, открывающие свои дома, а также предприятия, которые в повседневной деятельности не оказывают услуги питания (например, хозяйства, производства, музеи, места размещения), либо уже действующие предприятия общественного питания с особым, отличающимся предложением.
Организаторы обеспечивают продвижение кампании: совместные маркетинговые активности и рекламные кампании (в социальных сетях, прессе, на телевидении и радио), единую интернет-платформу с информацией о направлениях и участниках, онлайн-обучение (в том числе по требованиям оборота пищевых продуктов и маркетингу), а также информационную поддержку по вопросам участия некоммерческих участников в период проведения мероприятия.
«Дни домашних кафе — это способ через местные вкусы и истории показать идентичность направления. Приглашаем региональных координаторов подавать заявки и вместе формировать программу, укрепляющую предложение местного туризма», — отмечает директор Латвийского агентства инвестиций и развития Иева Ягере.
Заинтересованные лица могут подать заявку на роль координатора направления до 1 марта 2026 года, заполнив анкету по ссылке здесь.