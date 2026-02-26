Приглашают подать заявки на роль координаторов направлений для "Дней домашних кафе 2026"

«Дни домашних кафе» — это мероприятие, которое приглашает посетителей отправиться в конкретное направление, чтобы через кухню познакомиться с местными традициями, культурой и сообществом. С 2021 года событие в каждом направлении проводится один раз в год — в течение одного, двух или трех дней в один из летних или осенних уикендов. В 2026 году общий период проведения установлен с 1 июня по 30 сентября.