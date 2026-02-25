В Бабитской волости обнаружена незаконная свалка - выброшено 1000 кубометров отходов
Государственная служба окружающей среды выявила в Дзилнуциемсе Бабитской волости, на территории частной собственности, масштабную свалку отходов, где были выброшены строительные и бытовые отходы.
Проверяя полученную информацию о сбросе отходов на частной территории в Бабитской волости Марупского края, инспекторы службы на месте происшествия констатировали значительное загрязнение окружающей среды. На территории было свалено около 1000 кубометров строительных отходов, включая бетон, кирпич, асфальт, а также механически обработанные отходы, содержащие примеси как строительного, так и бытового мусора.
В службе отмечают, что отдельные признаки указывают на то, что механически обработанные отходы, вероятно, образовались не в одном домохозяйстве, а в результате целенаправленной деятельности по обращению с отходами — при их сборе и сортировке.
Служба продолжает оценку обстоятельств дела и сбор информации для установления ответственных лиц. Ведомство напоминает, что в подобных ситуациях к ответственности привлекаются все вовлеченные стороны — владелец отходов, собственник земли и лицо, непосредственно осуществившее незаконные действия. «Такие действия являются незаконными и напрямую угрожают окружающей среде. Отходы загрязняют почву, грунтовые воды и реки, существует риск, что дожди или другие природные процессы вымоют вредные вещества, что может привести к длительному или необратимому загрязнению», — подчеркивает руководитель отдела контроля отходов Рижского регионального управления охраны окружающей среды Мартиньш Эгле.
Он также добавил, что вывоз незаконно хранящихся отходов и устранение возможного загрязнения обойдутся нарушителю значительно дороже, чем надлежащее обращение с отходами в момент их образования.
Согласно Закону об обращении с отходами, сбор, перегрузка, сортировка, хранение, регенерация или захоронение отходов разрешены только в специально предназначенных для этого местах. Самовольное хранение, захоронение или перевозка строительных отходов без экологического разрешения является административно наказуемым нарушением.
За нарушение правил обращения с отходами производителю или владельцу отходов может быть назначен штраф — для физических лиц до 1000 евро, для юридических лиц — до 2800 евро.
Valsts vides dienests выражает благодарность жителям, сообщающим о замеченном загрязнении окружающей среды, и призывает делать это и впредь, звоня по телефону +371 26338800 или используя мобильное приложение «Vides SOS».