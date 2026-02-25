В Бабитской волости обнаружена незаконная свалка - выброшено 1000 кубометров отходов

Служба продолжает оценку обстоятельств дела и сбор информации для установления ответственных лиц. Ведомство напоминает, что в подобных ситуациях к ответственности привлекаются все вовлеченные стороны — владелец отходов, собственник земли и лицо, непосредственно осуществившее незаконные действия. «Такие действия являются незаконными и напрямую угрожают окружающей среде. Отходы загрязняют почву, грунтовые воды и реки, существует риск, что дожди или другие природные процессы вымоют вредные вещества, что может привести к длительному или необратимому загрязнению», — подчеркивает руководитель отдела контроля отходов Рижского регионального управления охраны окружающей среды Мартиньш Эгле.