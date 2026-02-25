Перед потеплением в Латвии - еще одна холодная ночь: на востоке будет холоднее нормы
Над Латвией в ближайшие часы начнет падать атмосферное давление: с северо-запада придет облачность, но без существенных осадков. Ночью местами ожидается туман и мороз до -15°, а в Риге — до -8°.
Ночью атмосферное давление в Латвии начнет постепенно понижаться. С северо-запада небо затянется облаками, но существенных осадков они не принесут. В начале ночи будет дуть слабый ветер, постепенно он повернет на южный, юго-западный. В середине ночи и утром местами образуется туман.
Ожидается еще одна холодная ночь перед поступлением более теплой воздушной массы: на большей части территории температура опустится до -10…-15°. В первой половине ночи, при прояснениях, местами в восточных районах будет еще на градус холоднее. В Курземе и на побережье Рижского залива — мягче: -3…-8°.
В Риге ночью также будет облачно, но без осадков. Ветер слабый, к середине ночи повернет на южный, юго-западный и немного усилится. Минимальная температура — -6…-8°.
Днем облачность сохранится, лишь временами на юге ожидаются прояснения, осадков не прогнозируется. Ветер южный, юго-западный — от слабого до умеренного, в прибрежных районах порывы усилятся до 15–17 м/с. Воздух прогреется до +2…-3°.
В Риге днем преимущественно облачно и по-прежнему без осадков. Будет преобладать умеренный южный, юго-западный ветер, к вечеру он усилится до 15 м/с. Температура поднимется до 0°.