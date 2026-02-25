Перед потеплением в Латвии - еще одна холодная ночь: на востоке будет холоднее нормы

Ожидается еще одна холодная ночь перед поступлением более теплой воздушной массы: на большей части территории температура опустится до -10…-15°. В первой половине ночи, при прояснениях, местами в восточных районах будет еще на градус холоднее. В Курземе и на побережье Рижского залива — мягче: -3…-8°.