В Таллине заявили, что Латвия не закроет Эстонии путь в Европу
По словам эстонского министра инфраструктуры Кульдара Лейса, с Латвией достигнута договоренность о том, что к концу десятилетия железная дорога будет завершена. Об этом сообщает rus.err.ee.
Эстонии для завершения первого этапа Rail Baltic не хватает 1,2 миллиарда евро. Положение Латвии хуже – у нее есть средства лишь на строительство 50-километрового участка в направлении Литвы. Специальная комиссия Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом вновь встретилась с латвийскими политиками и представителями Европейской счетной палаты. На заседании было поставлено под сомнение, будет ли первый этап завершен по плану через четыре года – главным образом из-за задержек строительства в Латвии.
По словам министра Кульдара Лейса, наибольший риск заключается в том, что правительство одной из стран решит отказаться от продолжения строительства. В то же время Латвия и Литва подтвердили, что работы продолжаются по графику, а страны готовятся к совместной закупке поездов.
"У нас есть соглашение между тремя странами, где все премьер-министры неоднократно подтверждали Европейской комиссии, что 2030 год – это цель, и поэтому нет необходимости в каком-либо отдельном соглашении между одной, двумя или тремя странами", – сказал Лейс.
"Понятно, и как человек с техническим образованием я это понимаю, что существуют определенные проблемы и риски, насколько быстро технически возможно завершить строительство. Если финансирования достаточно, то сейчас последний момент для принятия решений и завершения строительства железной дороги и в нашем направлении", – отметил технический руководитель Rail Baltic Estonia Лаури Ульм.
Проведенные в Латвии тендеры оказались примерно на треть дороже, чем в Эстонии. "Осведомленность и зрелость Латвии в отношении проекта были значительно ниже по сравнению с Эстонией, когда мы выходили на тендер. Когда они объявили конкурс, участники заложили более высокую цену, поскольку риски были значительно выше. С другой стороны, возможно, геотехнические условия в Латвии, где предстоит строить, также несколько хуже, чем в Эстонии", – добавил Ульм.
Недостающие средства планируется запросить из следующего бюджета Европейского союза, который будет сформирован через два года. В новом бюджете большая доля средств будет направлена на оборону, к которой, по словам Лейса, относится и Rail Baltic. Он добавил, что проекты, уже получившие "зеленый свет" от Европы, будут финансироваться и дальше.
Как ранее писал otkrito.lv, в RB Rail заявили, что без денег ЕС первую фазу Rail Baltica к 2030 году не завершить.