В Таллине заявили, что Латвия не закроет Эстонии путь в Европу

Проведенные в Латвии тендеры оказались примерно на треть дороже, чем в Эстонии. "Осведомленность и зрелость Латвии в отношении проекта были значительно ниже по сравнению с Эстонией, когда мы выходили на тендер. Когда они объявили конкурс, участники заложили более высокую цену, поскольку риски были значительно выше. С другой стороны, возможно, геотехнические условия в Латвии, где предстоит строить, также несколько хуже, чем в Эстонии", – добавил Ульм.