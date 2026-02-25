10-часовое заседание Рижской думы в среду завершилось мыслью "Много хочешь - мало получишь"
После почти десяти часов обсуждений и острых споров о реорганизации школ и закрытии детсадов в среду вечером заседание Рижской думы прервали до утра четверга. Причем на весьма "высокой ноте".
Заседание началось в 11.00, и на нем была рассмотрена большая часть запланированных вопросов. Однако по ряду тем, в том числе о приведении в порядок сети образовательных учреждений Рижского самоуправления и закрытии отдельных детских садов, депутаты погрузились в споры, из-за чего заседание затянулось.
Последним вопросом, который в среду начала рассматривать дума, стали изменения в порядке организации командировок председателя Рижской думы, его заместителей и депутатов, а также представления отчетов о них. По этому вопросу докладывала депутат Лиана Ланга, которой депутат Вячеслав Степаненко задал вопросы о необходимости восстановить публичный доступ к отчетам о командировках.
Когда Степаненко попытался пояснить, что жителям Риги, в том числе и ему, хотелось бы получать такую информацию, Ланга ответила, что в латышском языке есть выражение: "Ja tev gribās, iekod ribās!" ("Если тебе хочется, укуси себя в ребра!") [выражение используется как ироничный или резкий отказ в ответ на чье-то желание или каприз, русским эквивалентом могут служить выражения "Много хочешь — мало получишь" или "Хотеть не вредно"].
После этого мэр Риги Виестурс Клейнбергс прервал рассмотрение вопросов и объявил перерыв до 9.00 четверга.
Одним из важнейших вопросов, которые Рижская дума рассмотрит в четверг, станет начало подготовительного процесса к котировке акций Rīgas namu pārvaldnieks на бирже.