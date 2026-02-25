Рижанам сообщили о новых местах для голосования на выборах в Сейм: участок появится в том числе в зоопарке
25 февраля Рижская дума утвердила список избирательных участков для выборов в Сейм, которые состоятся 3 октября этого года. Таким образом, в Риге избиратели смогут проголосовать на любом из 158 участков.
Общее количество участков осталось таким же, как и на предыдущих выборах, однако изменилось расположение девяти из них, а также номера 49 участков. При определении мест размещения учитывались доступность для избирателей на инвалидных колясках, активность избирателей на прошлых выборах и их привычки.
Как и обычно, большинство избирательных участков — 111 — будут располагаться в учебных заведениях. Большое внимание уделено также участкам в местах с высокой ежедневной посещаемостью, например в торговых центрах. Участки для выборов в Сейм будут размещены в 12 торговых центрах: Akropole Rīga, Akropole Alfa, Domina Shopping, Galleria Rīga, Galerija Centrs, Origo, Olimpia, Rīga Plaza, Stockmann, Sky & More, Imanta, Zoom.
Избирательные участки будут также работать в четырех больницах: Клинической университетской больнице им. Паула Страдиня, Рижской Восточной клинической университетской больнице, Рижской 1-й больнице и Рижской 2-й больнице.
На этих выборах появятся и новые избирательные участки — в Рижском национальном зоопарке, Латвийском национальном музее природы и Рижском университете им. Страдиня.
110 участков, то есть 70% от общего числа, будут доступны для избирателей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Муниципальная избирательная комиссия Риги призывает перед походом на выборы ознакомиться с ближайшим доступным избирательным участком. Также напоминается, что избиратели, которые по состоянию здоровья не смогут прийти на участок, смогут подать заявку на голосование по месту своего нахождения на территории Риги.