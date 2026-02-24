Украина может рассчитывать на полную поддержку для вступления в ЕС и послевоенного восстановления

Они также подчеркнули принципиальную поддержку территориальной целостности Украины. "Наша цель - всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины, основанный на принципах Устава ООН и международного права. Мы поддерживаем все усилия, направленные на достижение такого мира - мира с достоинством и долгосрочной безопасностью. Уважение к суверенитету и территориальной целостности является краеугольным камнем. Ни одна страна не может аннексировать своего соседа. Границы не могут быть изменены силой. Агрессора нельзя вознаграждать", - говорится в заявлении.