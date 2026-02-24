Циклон уходит: среда в Латвии начнется со снега, а закончится ясным небом и солнцем

Под влиянием уходящего циклона ночью будет облачно, с постепенным прояснением. Во многих регионах ожидается снег, в восточных и центральных районах возможен локальный ледяной дождь. На дорогах будет скользко, видимость во время снегопада временами ухудшится. Будет дуть слабый или умеренный северный ветер. Температура воздуха понизится до -3...-8 градусов, в Видземе и Курземе - до -8...-13 градусов.