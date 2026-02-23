Призывают обеспечить бесплатную контрацепцию для юных девушек: в Латвии часть из них начинает половую жизнь еще до 15 лет
В Латвии следует целенаправленно расширить доступ к бесплатной контрацепции, обеспечив её тем девушкам, которые начинают половую жизнь, заявила председатель правления общества Papardes zieds Ивета Келле.
Келле подчеркнула, что поддержка должна быть адресной, а не автоматически распространяться на всех с определённого возраста. В идеале до начала половой жизни девушка могла бы обратиться к специалисту, который назначил бы ей контрацепцию, оплачиваемую государством.
Поскольку речь идёт о целевой поддержке, а не о предоставлении всем без исключения, расходы на такую меру не были бы слишком большими, учитывая численность этой целевой группы, считает представитель организации. По её наблюдениям, в среднем молодые люди в Латвии начинают половую жизнь примерно в 17 лет, однако для некоторых молодых женщин этот вопрос становится актуальным и после 20 лет. Поэтому конкретный возрастной порог для предоставления бесплатной контрацепции не должен устанавливаться механически — его следует определять исходя из необходимости.
Согласно данным исследования, к 15 годам 13,5% подростков уже имели сексуальные отношения, однако использование средств контрацепции не является последовательным.
Руководитель организации также подчеркнула, что доступность контрацепции должна быть согласована с образованием. Важно говорить с молодёжью о согласии в отношениях, позитивных взаимоотношениях и ответственности.
Келле отметила, что в настоящее время в школах реализуются пилотные проекты по обеспечению бесплатными средствами гигиены, однако, например, распространение презервативов в школах может вызвать сопротивление общества.
«При отсутствии всеобъемлющего обучения вопросам здоровья и с учётом отношения родителей школы, возможно, ещё не готовы к такому шагу», — сказала она.
В настоящее время оплачиваемая государством контрацепция доступна женщинам, находящимся в группе риска социальной изоляции и соответствующим как минимум одной из установленных категорий риска. Среди них — девушки до 19 лет, имевшие беременность (включая роды или аборт), женщины с алкогольной или наркотической зависимостью, заключённые и освобождённые из мест лишения свободы, а также женщины с нарушениями психического развития или шизофренией.
Кроме того, бесплатную контрацепцию могут получить девушки до 18 лет, находящиеся вне семейного ухода, с установленной инвалидностью или из малообеспеченных и нуждающихся семей.
Для этих целевых групп предоставляется гормональная или негормональная внутриматочная система (спираль), контрацептивный имплант в плечо, а в отдельных случаях — хирургическая стерилизация. Наиболее подходящий метод определяет гинеколог, оценивая состояние здоровья пациентки, возраст и образ жизни.