Призывают обеспечить бесплатную контрацепцию для юных девушек: в Латвии часть из них начинает половую жизнь еще до 15 лет

Поскольку речь идёт о целевой поддержке, а не о предоставлении всем без исключения, расходы на такую меру не были бы слишком большими, учитывая численность этой целевой группы, считает представитель организации. По её наблюдениям, в среднем молодые люди в Латвии начинают половую жизнь примерно в 17 лет, однако для некоторых молодых женщин этот вопрос становится актуальным и после 20 лет. Поэтому конкретный возрастной порог для предоставления бесплатной контрацепции не должен устанавливаться механически — его следует определять исходя из необходимости.