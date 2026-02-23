ВИДЕО: сын российского блогера выпал из окна седьмого этажа - его поймал узбекский дворник

Дворник убирал снег и со своего места даже не видел злополучных окон. Бросив всё, он бросился бежать и успел добраться вовремя — в тот момент, когда мальчик, не удержавшись, полетел вниз головой. Мужчина поймал ребенка грудью, смягчив удар своим телом. «Дворник среагировал идеально — поймал мальчика и крепко его сжал, после чего оба упали на асфальт. Затем мужчина забежал с ребенком на руках в парадную. Первые секунды он тяжело дышал и хрипел, но вскоре дыхание восстановилось. Пока не приехала скорая, его отнесли в диспетчерскую», — сообщила «Фонтанка.ру».