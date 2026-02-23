ВИДЕО: сын российского блогера выпал из окна седьмого этажа - его поймал узбекский дворник
В Санкт-Петербурге 36-летний дворник из Узбекистана успел поймать выпавшего с седьмого этажа шестилетнего мальчика с аутизмом — своевременная реакция обошлась ему переломами ребер и кисти.
В минувшие выходные в Санкт-Петербурге произошло почти невероятное спасение: дворник в последний момент поймал маленького мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа многоквартирного дома.
В воскресенье в обеденное время шестилетний Саша, страдающий аутизмом, играл с планшетом у открытого окна, пока его мать — блогер Надежда Амрани — находилась на кухне. Мальчик сначала уронил игрушку, а затем начал вылезать за ней на карниз. Соседка с девятого этажа первой заметила ребёнка на карнизе и стала кричать дворнику, стоявшему во дворе, одновременно набирая номер спасателей.
Дворник убирал снег и со своего места даже не видел злополучных окон. Бросив всё, он бросился бежать и успел добраться вовремя — в тот момент, когда мальчик, не удержавшись, полетел вниз головой. Мужчина поймал ребенка грудью, смягчив удар своим телом. «Дворник среагировал идеально — поймал мальчика и крепко его сжал, после чего оба упали на асфальт. Затем мужчина забежал с ребенком на руках в парадную. Первые секунды он тяжело дышал и хрипел, но вскоре дыхание восстановилось. Пока не приехала скорая, его отнесли в диспетчерскую», — сообщила «Фонтанка.ру».
Спаситель — 36-летний гастарбайтер из Узбекистана — получил переломы ребер и кисти. У мальчика зафиксированы травмы головы, грудной клетки и внутренних органов, однако его жизнь вне опасности. Оба находятся в больнице, врачи оценивают их состояние как стабильное.
Мать мальчика обнаружила исчезновение сына лишь спустя примерно 10 минут после падения — когда у дома уже собрались люди и приехала полиция. Семья живёт в доме бизнес-класса, и прежде никаких проблем с поведением ребенка не возникало.
В социальных сетях пользователи называют дворника героем и требуют его наградить и покрыть расходы на лечение.