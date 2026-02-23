ВИДЕО: в Юрмале у женщины изъяли 25 собак, содержавшихся в чудовищных условиях

В настоящее время собакам оказывается необходимая помощь — их лечат, проводят дегельминтизацию и кормят. Поскольку животные долгое время жили в изоляции, они крайне пугливы и не социализированы. Спасатели предупреждают, что особенно трудно будет адаптироваться собакам в возрасте пяти–шести лет — у них могут сохраниться поведенческие проблемы.