ВИДЕО: в Юрмале у женщины изъяли 25 собак, содержавшихся в чудовищных условиях
В Юрмале с территории частного дома у одной женщины были изъяты 25 собак, содержавшихся в жутких условиях - в темноте, голоде и холоде. Сейчас животные восстанавливаются в приюте Labās mājas, сообщает LTV.
Руководитель приюта Астридa Карклиня рассказала, что условия содержания животных были ужасающими — собаки находились в холодном доме без электричества и воды, с закрытыми окнами, в полной темноте и грязи. Животные были истощены, заражены паразитами, у некоторых когти отросли настолько, что им было трудно стоять.
В настоящее время собакам оказывается необходимая помощь — их лечат, проводят дегельминтизацию и кормят. Поскольку животные долгое время жили в изоляции, они крайне пугливы и не социализированы. Спасатели предупреждают, что особенно трудно будет адаптироваться собакам в возрасте пяти–шести лет — у них могут сохраниться поведенческие проблемы.
Женщина, у которой изъяли животных, уже известна спасателям и правоохранительным органам. В 2023 году с другого её адреса также было изъято большое количество животных, которые были переданы в приют.