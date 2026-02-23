"Шедевр" советской системы строительства: почему жильцы спешили съехать из "кольцевых" домов
В 1970-х годах советские города стремительно застраивались типовыми панельными домами, и власти все острее ощущали проблему однообразия застройки. Решить ее они попробовали весьма оригинально.
Желая продемонстрировать техническую смелость и модерновость государства, появилась идея, которая и сегодня выглядит футуристично — строить жилые дома в форме гигантских колец. В кулуарах тогда даже ходила легенда, что пять круглых домов задумывались как архитектурная аллюзия на олимпийские кольца перед Играми 1980 года.
Как возник советский «кольцевой» эксперимент
Архитектор Евгений Стамо и инженер Александр Маркелов предложили простое, но смелое решение — слегка сместить стандартные панельные блоки и соединить их под углом в шесть градусов. Этого оказалось достаточно, чтобы здание постепенно «закрутилось» в круг.
Эйфория длилась недолго. Первые жильцы столкнулись с проблемами, о которых в проектных институтах предпочитали молчать.
- Кривые комнаты. Из-за трапециевидных стен стандартная мебель выглядела перекошенной, а в углах образовывались неудобные «мертвые зоны».
- Акустический эффект. Кольцевой двор работал как огромный резонатор — шепот у одного подъезда был слышен на верхних этажах противоположной стороны дома.
- Вечная полутень и плесень. В квартирах с окнами во двор почти никогда не было солнца. Зимой углы сырели и покрывались плесенью из-за недостаточной вентиляции.
Почему проект остановили
Несмотря на первоначальный энтузиазм, строительство оказалось слишком дорогим и сложным. Нестандартные конструктивные узлы, трудности в обслуживании и недовольство жильцов поставили точку в идее «олимпийских колец». Из пяти запланированных домов в Москве построили только два.
Эти дома до сих пор привлекают внимание — особенно с высоты птичьего полета. Но для тех, кто живет в них, это скорее памятник архитектурным амбициям, чем удобное жилье.
Эксперимент, который должен был стать витриной советской инженерии, превратился в напоминание: форма без учета потребностей человека редко бывает успешной.