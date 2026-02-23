"Шедевр" советской системы строительства: почему жильцы спешили съехать из "кольцевых" домов

Желая продемонстрировать техническую смелость и модерновость государства, появилась идея, которая и сегодня выглядит футуристично — строить жилые дома в форме гигантских колец. В кулуарах тогда даже ходила легенда, что пять круглых домов задумывались как архитектурная аллюзия на олимпийские кольца перед Играми 1980 года.