"Теперь мы все - семья Панча": как одинокий детеныш макаки растрогал мир
История семимесячного детеныша макаки по кличке Панч, которого спасла плюшевая игрушка, вышла далеко за пределы родного зоопарка и стала известна во всем мире. Теперь к его поддержке подключилась даже IKEA — выпустив символичную новинку.
Компания IKEA оперативно отреагировала на трогательную историю детеныша макаки Панча, опубликовав в соцсетях пост с игрушкой Djungelskog — тем самым плюшевым орангутангом, к которому привязался малыш. В подписи говорилось: «We’re ALL Punch’s family now» — «Теперь мы все семья Панча».
Теперь во всем мире знают, что плюшевый орангутанг стал для Панча не просто игрушкой, а заменой матери.
Почему Панч остался один
Панч-кун родился в июле 2025 года в городском зоопарке Итикавы неподалеку от Токио. Почти сразу мать отказалась от него. По данным японских СМИ, это мог быть ее первый помет или же сказалась летняя жара и снижение выносливости.
Сотрудники зоопарка спасли малыша: кормили из бутылочки и растили отдельно от стаи. Однако для детенышей макак крайне важен физический контакт с матерью — они держатся за нее, чтобы чувствовать безопасность и развивать мышцы.
The story of Punch at Ichikawa City Zoo 🐒— 🤠 (@heavensbvnny) February 14, 2026
Abandoned by his mother, he was raised by humans. When he was introduced to the zoo’s monkey troop, he couldn’t fit in with the monkey society. He keeps hugging the doll given to him by the caretakers so sad, yet so cute 😭 pic.twitter.com/51A3GkBQQt
В поисках замены смотрители предложили Панчу полотенце и разные мягкие игрушки. Выбор детеныша пал на большого плюшевого орангутанга — его удобно было хватать за «шерсть», и внешне он напоминал обезьяну. Панч быстро эмоционально привязался к игрушке, носил ее по вольеру, обнимал и спал с ней.
Трудная социализация
В январе 2026 года Панча вернули в общий вольер. Для животных, выращенных вне группы, интеграция часто проходит болезненно — так случилось и с ним. Другие макаки сторонились малыша, иногда вели себя агрессивно.
Особенно тревожным стал эпизод, когда взрослая самка схватила Панча за голову и потащила по полу после его попытки пообщаться с другим детенышем. Испуганный малыш убежал к своей плюшевой «маме» и прижался к ней.
Punch, the viral monkey that was abandoned by his mother, was attacked by another member of his troop. He immediately went to seek comfort from his plush toy and wasn’t hurt. pic.twitter.com/ReDsx4heDM— Dudes Posting Their W’s (@DudespostingWs) February 20, 2026
Зоопарк позже пояснил: вероятно, напавшая самка была матерью того детеныша и защищала своего ребенка. Сотрудники подчеркнули, что Панча часто «отчитывают», но ни одна обезьяна не пыталась по-настоящему причинить ему серьезный вред.
Интернет на стороне Панча
5 февраля зоопарк рассказал о ситуации в соцсетях — публикация набрала более четырех миллионов просмотров. В сети появились хэштег #HangInTherePunch («Держись, Панч»).
Пользователи со всего мира признавались, что плачут, наблюдая за тем, как малыша постепенно принимают в стаю. Видео, где взрослая макака обнимает Панча и аккуратно вычесывает его, стало символом долгожданного принятия. Для приматов груминг — это язык доверия и включения в группу.
Today, Punch-kun received a lot of care. One monkey spent time with him and groomed him, and he even made a new friend. I’m really happy to see that.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 20, 2026
Stay strong, little Punch! pic.twitter.com/sE9afi7RqX
Посещаемость зоопарка резко выросла: в один из дней туда пришли около 900 человек — более чем в четыре раза больше обычного.
Маленькие победы
По словам сотрудников, Панч постепенно контактирует с все большим количеством сородичей и проводит с игрушкой все меньше времени. Его называют психологически стойким: несмотря на «уроки» со стороны взрослых обезьян, он быстро приходит в себя и продолжает попытки наладить отношения.
Punch - Abandoned by his own mother and family but... loved by millions on earth now 🥹 pic.twitter.com/VJILMWnZ9F— Deepu (@deepu_drops) February 19, 2026
Дополнительную надежду дает и семейная история: мать Панча родила еще одного детеныша — мальчика по имени Чими — и его она уже приняла. В зоопарке надеются, что брат сможет стать своеобразным мостиком между Панчем и стаей.
«Животные понимают отношения не так, как мы. Принятие у них приходит не через дрессировку, а через время, присутствие рядом и семейные связи», — отмечают сотрудники.