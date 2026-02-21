"Теперь мы все - семья Панча": как одинокий детеныш макаки растрогал мир
фото: AFP/Scanpix
Панч и его плюшевая "мама".
Реально & Невероятно

"Теперь мы все - семья Панча": как одинокий детеныш макаки растрогал мир

Отдел новостей

Otkrito.lv

История семимесячного детеныша макаки по кличке Панч, которого спасла плюшевая игрушка, вышла далеко за пределы родного зоопарка и стала известна во всем мире. Теперь к его поддержке подключилась даже IKEA — выпустив символичную новинку.

Компания IKEA оперативно отреагировала на трогательную историю детеныша макаки Панча, опубликовав в соцсетях пост с игрушкой Djungelskog — тем самым плюшевым орангутангом, к которому привязался малыш. В подписи говорилось: «We’re ALL Punch’s family now» — «Теперь мы все семья Панча».

Теперь во всем мире знают, что плюшевый орангутанг стал для Панча не просто игрушкой, а заменой матери.

Почему Панч остался один

Панч-кун родился в июле 2025 года в городском зоопарке Итикавы неподалеку от Токио. Почти сразу мать отказалась от него. По данным японских СМИ, это мог быть ее первый помет или же сказалась летняя жара и снижение выносливости.

Сотрудники зоопарка спасли малыша: кормили из бутылочки и растили отдельно от стаи. Однако для детенышей макак крайне важен физический контакт с матерью — они держатся за нее, чтобы чувствовать безопасность и развивать мышцы.

В поисках замены смотрители предложили Панчу полотенце и разные мягкие игрушки. Выбор детеныша пал на большого плюшевого орангутанга — его удобно было хватать за «шерсть», и внешне он напоминал обезьяну. Панч быстро эмоционально привязался к игрушке, носил ее по вольеру, обнимал и спал с ней.

Трудная социализация

В январе 2026 года Панча вернули в общий вольер. Для животных, выращенных вне группы, интеграция часто проходит болезненно — так случилось и с ним. Другие макаки сторонились малыша, иногда вели себя агрессивно.

Особенно тревожным стал эпизод, когда взрослая самка схватила Панча за голову и потащила по полу после его попытки пообщаться с другим детенышем. Испуганный малыш убежал к своей плюшевой «маме» и прижался к ней.

Зоопарк позже пояснил: вероятно, напавшая самка была матерью того детеныша и защищала своего ребенка. Сотрудники подчеркнули, что Панча часто «отчитывают», но ни одна обезьяна не пыталась по-настоящему причинить ему серьезный вред.

Интернет на стороне Панча

5 февраля зоопарк рассказал о ситуации в соцсетях — публикация набрала более четырех миллионов просмотров. В сети появились хэштег #HangInTherePunch («Держись, Панч»).

Пользователи со всего мира признавались, что плачут, наблюдая за тем, как малыша постепенно принимают в стаю. Видео, где взрослая макака обнимает Панча и аккуратно вычесывает его, стало символом долгожданного принятия. Для приматов груминг — это язык доверия и включения в группу.

Посещаемость зоопарка резко выросла: в один из дней туда пришли около 900 человек — более чем в четыре раза больше обычного.

Маленькие победы

По словам сотрудников, Панч постепенно контактирует с все большим количеством сородичей и проводит с игрушкой все меньше времени. Его называют психологически стойким: несмотря на «уроки» со стороны взрослых обезьян, он быстро приходит в себя и продолжает попытки наладить отношения.

Дополнительную надежду дает и семейная история: мать Панча родила еще одного детеныша — мальчика по имени Чими — и его она уже приняла. В зоопарке надеются, что брат сможет стать своеобразным мостиком между Панчем и стаей.

«Животные понимают отношения не так, как мы. Принятие у них приходит не через дрессировку, а через время, присутствие рядом и семейные связи», — отмечают сотрудники.

Темы

IKEAТокио

Другие сейчас читают