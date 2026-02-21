Он сам хотел летать как Макрон и Меркель! Экс-глава Госканцелярии обвинил Кариньша в уходе от ответственности
Как известно, скандал с чартерными перелетами стоил должности бывшему премьеру Латвии Кришьянису Кариньшу, но на скамье подсудимых оказался вовсе не он. Теперь экс-глава Госканцелярии Янис Цитсковскис заявляет: решение принимал премьер, а отвечать приходится ему одному.
Бывший руководитель Госканцелярии Янис Цитсковскис в интервью Армандсу Броксу в подкасте «Virziens» на YouTube прокомментировал уголовное дело о чартерных перелетах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.
По его словам, вопрос о том, можно ли было летать чартерными рейсами, «скорее всего будет выяснен в суде с прокуратурой». Цитсковскис напомнил, что подобной практикой пользовались и ранее: президенты Вайра Вике-Фрейберга, Валдис Затлерс и Андрис Берзиньш, а также премьеры Валдис Домбровскис и Ивар Годманис. «Все летали. Конечно, в гораздо меньшем объеме, но такое было», — сказал он.
«Это выбор самого политика»
По его утверждению, инициатива активного использования чартеров исходила от самого Кариньша. «Это установка самого политика. Я хочу пользоваться люксом или не хочу», — заявил экс-чиновник.
Он сравнил подходы разных премьеров. Бывший глава правительства Марис Кучинскис, по его словам, «был скромен как латышский крестьянин»: «Не нужны были ни ремонты кабинета, ни новая мебель. Как есть, так и хорошо».
Иное отношение, по его словам, проявил Кариньш: «Было желание жить как Макрон и Меркель. Я не преувеличиваю. Видя их резиденции и возможности, возникает желание: я тоже хочу такой же комфорт».
При этом он подчеркнул: решение о конкретном рейсе принимал премьер вместе со своим бюро. «Если ты принимаешь решение лететь чартером, это решение с последствиями. За него надо отвечать».
«Я ничего не знал»
Наиболее болезненным моментом Цитсковскис назвал реакцию самого экс-премьера. «Когда премьер начинает рассказывать, что ничего не знал, приехал в аэропорт, мне показали, в какой самолет садиться — все понимают, что это глупости», — заявил он. По его словам, общество «не глупое» и видит, когда политик не готов отвечать за свои слова и решения.
Он также отметил, что прокуратура считает: раз он руководил учреждением и отвечал за финансы, значит, отвечает за все. «Придется в суде доказывать, что за решения отвечает тот, кто их принимал».
При этом, по словам Цитсковскиса, из 32 чартерных перелетов уголовное дело касается лишь пяти эпизодов, в рамках которых обвинения предъявлены ему.
Ожидание суда
Цитсковскис рассказал, что узнал о сути обвинений лишь частично и рассчитывает услышать детали уже в суде. «Тебя вызывают один раз на допрос, потом через полтора года дают документ на трех страницах — обвинение. Ты спрашиваешь, что именно нарушил? Ответ — в суде узнаешь».
Он подчеркнул, что намерен вызвать в качестве свидетелей самого Кариньша, руководителя его бюро, а также других бывших премьеров, чтобы прояснить механизм принятия решений.
В завершение он привел пример Эстонии, где, по его словам, министры лично отвечали за использование государственных средств. «Там никто из чиновников не отвечал вместо министра», — отметил он, проводя параллель с нынешней ситуацией.