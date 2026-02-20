Экономист предупредил об "окне до 2029 года": почему Латвии придется ужесточать бюджетную политику

Поэтому фискальная консолидация, какой бы непривлекательной она ни казалась, является практически неизбежной частью стабилизации долга, заключил Ткачев. Однако ее эффект не автоматический и зависит от целого ряда факторов. В исследовании Банка Латвии делается вывод, что консолидация более эффективна в период экономического роста, в то время как в период рецессии она может усилить спад и не снизить соотношение долга к ВВП в той степени, в которой ожидалось.