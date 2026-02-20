В Латвии в субботу усилится ветер: во многих местах ожидается поземка
В субботу в Латвии станет заметно ветренее: во многих районах ожидается снежный поземок (перенос снега ветром прямо над поверхностью земли), а на западном побережье Курземе порывы ночью и утром могут достигать 18 м/с. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако к вечеру с запада страны местами начнется снег.
В ближайшие сутки будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, который перейдет в южный. Его скорость в порывах увеличится до 10-15 метров в секунду, а ночью и в первой половине дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Небо будет частично облачным, существенных осадков не ожидается, лишь в субботу вечером с запада страны местами начнется снег.
Температура воздуха ночью понизится до -6…-12 градусов, местами на западном побережье Курземе — до -2 градусов. Максимальная температура в субботу составит 0…-4 градуса.
В Риге 21 февраля осадков не ожидается, а сквозь облака будет заметно солнце. Ночью при умеренном юго-западном ветре температура опустится до -7 градусов. Днем ожидаются порывы южного ветра до 13 метров в секунду, температура повысится до -2 градусов.