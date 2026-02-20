В Латвии в субботу усилится ветер: во многих местах ожидается поземка

В ближайшие сутки будет дуть умеренно сильный юго-западный ветер, который перейдет в южный. Его скорость в порывах увеличится до 10-15 метров в секунду, а ночью и в первой половине дня на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Небо будет частично облачным, существенных осадков не ожидается, лишь в субботу вечером с запада страны местами начнется снег.