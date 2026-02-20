"Снегоуборочные машины тоже стоят в пробках": депутат Рижской думы объясняет, что пошло не так с уборкой улиц
Мощный снегопад на прошлой неделе парализовал Ригу, несмотря на уверения властей, что город готов. В Рижской думе признали проблемы с уборкой и заговорили не только о технике, но и об ответственности... водителей.
После сильного снегопада, который обрушился на Ригу на прошлой неделе, обещания о том, что так называемые «снежные билеты» вводить не придется и дороги будут своевременно очищены, не оправдались. Пострадали и пешеходы, и водители — город оказался скован пробками и сложными дорожными условиями.
Снежный день в Риге (13.02.26)
13 февраля Рига проснулась в плотной снежной завесе. Снег идет без пауз, местами превращаясь в метель: контуры зданий вдалеке размываются, ...
В эфире передачи «Preses Klubs» на TV24 ситуацию прокомментировала депутат Рижской думы Агнесе Логина. Она напомнила, что проблемы с уборкой снега в столице существуют не первый год. «У меня, можно сказать, есть институциональная память о том, как организована уборка снега.
Я очень хорошо помню, с чего мы начали в 2021 году. Тогда было очень плохо, и в тот год тоже был довольно сильный снегопад», — сказала она.
По словам депутата, тогда выяснилось, что город платит подрядчикам, но контроль качества фактически отсутствует. «Мы столкнулись с тем, что Рижская дума платит за услугу, но не происходит контроля качества. Это то, что нам удалось улучшить за эти годы», — подчеркнула Логина. Сейчас большая часть работ передана на аутсорсинг, заключены договоры с предприятиями по содержанию дорог, а сам процесс контролируется. «Мы добились того, что есть GPS-трекеры, у всех есть камеры. Мы можем убедиться, что выполняется работа, за которую Рига платит из средств налогоплательщиков», — отметила она.
Очистка дорог от снега в Риге (13.02.26)
Муниципалитет работает в усиленном режиме, задействовав внушительный арсенал техники для борьбы со стихией.
Тем не менее пятничная ситуация показала, что проблем все еще хватает. Особенно сложной была обстановка на мостах. «То, что было на мостах, например на том же ВЭФовском мосту, — это не оптимально, мягко говоря. Там еще очень многое нужно делать», — признала депутат. Основной причиной коллапса она назвала совпадение интенсивного снегопада с часом пик.
«В пятницу снег шел одновременно с самой интенсивной частью трафика. Тут нет много магических решений. Снегоуборочные машины сами являются частью движения. Они стоят в тех же пробках и чистят дороги в этих же заторах», — пояснила Логина.
Она добавила, что алгоритмы работы можно совершенствовать, и в думе это активно обсуждают: «Есть алгоритмы, которые, безусловно, можно улучшить. Об этом в Рижской думе много говорят, думают и изучают, что можно сделать рационально». Однако часть ответственности, по ее словам, лежит и на самих участниках движения. В день снегопада она прошла по центру города пешком и была шокирована поведением водителей.
«Меня поразило, сколько людей я увидела за рулем с телефоном в руке. Это какая-то мания. Стоят в пробке — с телефоном. Едут — тоже с телефоном», — сказала депутат.
По ее наблюдениям, на некоторых перекрестках более половины водителей проезжали, держа телефон в руках. «Иногда больше половины машин на одном перекрестке — с водителями с телефоном в руке. Это наша сегодняшняя болезнь. Нужно обращать внимание на дорогу. Особенно в сложных условиях, когда снега больше обычного», — подчеркнула она.
Логина предупредила, что сочетание невнимательности водителей, неидеально очищенных дорог и других факторов повышает риски: «Когда все это складывается вместе — невнимательность на дороге, не совсем точно очищенные улицы, неуверенное вождение и другие проблемы — это создает дополнительный риск, который может парализовать весь город».