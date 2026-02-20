"Снегоуборочные машины тоже стоят в пробках": депутат Рижской думы объясняет, что пошло не так с уборкой улиц

По словам депутата, тогда выяснилось, что город платит подрядчикам, но контроль качества фактически отсутствует. «Мы столкнулись с тем, что Рижская дума платит за услугу, но не происходит контроля качества. Это то, что нам удалось улучшить за эти годы», — подчеркнула Логина. Сейчас большая часть работ передана на аутсорсинг, заключены договоры с предприятиями по содержанию дорог, а сам процесс контролируется. «Мы добились того, что есть GPS-трекеры, у всех есть камеры. Мы можем убедиться, что выполняется работа, за которую Рига платит из средств налогоплательщиков», — отметила она.