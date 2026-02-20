В сфере устойчивого развития «Lidl» в Латвии фокусируется на сбережении ресурсов и сокращении пищевых отходов
Продолжая динамичное развитие и расширяя сеть магазинов, розничная компания «Lidl Latvija» в 2024 финансовом году* достигла значительного прогресса в достижении своих целей в области социальной ответственности. Компания фокусируется на укреплении экономики замкнутого цикла, сокращении пищевых отходов и ответственном управлении водными ресурсами.
«Устойчивое развитие является приоритетом «Lidl», который определяет многие аспекты деятельности компании, закупки товаров и обслуживания клиентов. Уделяя особое внимание ответственным цепочкам поставок, внедрению энергоэффективных решений, сокращению отходов и расширению для потребителей возможностей устойчивого выбора, мы стремились и будем стремиться и впредь уменьшать воздействие на окружающую среду, при этом оказывая положительное влияние на местные сообщества», – поясняет Антра Бирзуле, руководитель по корпоративной социальной ответственности «Lidl Latvija».
Отходы как ценный ресурс
Являясь частью международной «Schwarz Group», «Lidl Latvija» активно реализует стратегию «REset Resources», цель которой – обеспечить к 2030 году повторное использование или переработку не менее 95% отходов, образующихся в результате деятельности компании. В 2024 финансовом году предприятие уже приблизилось к этой цели, передав на дальнейшую переработку 90% своих отходов.
Значительный прогресс был достигнут и в оптимизации потребления пластика и бумаги:
- Общий вес переданного на переработку пластика уменьшился по сравнению с предыдущим финансовым годом более чем на 270 тонн.
- Потребление бумаги для рекламных материалов снизилось примерно на 30% до 586,2 тонны.
- Электронные ценники в магазинах позволили существенно сэкономить бумагу, и уже в 2026 финансовом году планируется ввести для клиентов возможность отказываться от печатных чеков.
А. Бирзуле подчеркивает: «Люди сегодня используют все больше и больше природных ресурсов нашей планеты. Численность населения мира растет, а вместе с ней увеличиваются также потребление воды, других природных ресурсов и количество отходов. Поэтому наша ответственность – использовать ресурсы бережно и разумно».
Сокращение пищевых отходов
Одним из самых заметных нововведений «Lidl Latvija» в 2024 году стал пилотный проект «Слишком хороши, чтобы выбрасывать», в рамках которого покупатели могли приобрести по фиксированной цене набор визуально несовершенных, но безопасных для употребления фруктов и овощей. Инициатива получила широкий отклик и в январе этого года была внедрена во всех магазинах «Lidl» в Латвии – теперь фруктово-овощные наборы весом около 3 кг можно купить за 2 евро.
Кроме того, в 2024 году «Lidl Latvija» пожертвовала 75 тонн сухих продуктов благотворительным организациям, в том числе Латвийской ассоциации детских поселков SOS, проекту «Paēdušai Latvijai» и обществу «Tavi Draugi», а 146 тонн непроданных фруктов, овощей и хлеба были переданы на корм животным.
Вторая жизнь ресурсов и социальная поддержка
Компания демонстрирует ответственность и в отношении технического оборудования, его дальнейшего использования или утилизации. В сотрудничестве с «Eco Baltia Vide» в 2024 году были отремонтированы и переданы в дар Латвийской ассоциации детских поселков SOS 490 возвращенных по гарантии электроприборов, а также 20 обновленных ноутбуков.
В будущем в планах компании также более тесное сотрудничество с местными производителями и фермерами. Например, с 2025 года реализуется инициатива, в рамках которой используемые в магазинах деревянные ящики бесплатно передаются местным фермерским хозяйствам, способствуя обороту ресурсов в сообществе.
Охрана пресных вод и экологический след
Хотя Латвия богата водными ресурсами и серьезной угрозы для доступности воды нет, наша глобальная цепочка поставок зависит от этого ограниченного ресурса на всех этапах – от выращивания и производства товаров до поддержания высоких стандартов гигиены. Осознавая значение этого ресурса, «Lidl Latvija» обязалась к 2030 году увеличить долю растительных белков в ассортименте до 20%, поскольку их производство требует использования значительно меньшего количества воды, чем производство мясных продуктов. Компания также последовательно исключает микропластик из продукции собственных брендов, достигнув в 2024 году в этой категории показателя в 99,9%.
В целом 2024 финансовый год «Lidl Latvija» подтверждает целенаправленное движение компании к еще более устойчивой деятельности – от сбережения ресурсов и сокращения пищевых отходов до социальной поддержки сообществ в Латвии. «Lidl» и впредь обязуется вести свою деятельность ответственно, заботясь и о планете, и о людях, а также отчитываться о прогрессе в области устойчивого развития.
Более подробно с результатами деятельности «Lidl Latvija» в сфере сбережения ресурсов можно ознакомиться здесь.
* 2024 финансовый год компании «Lidl Latvija» длился с 1 марта 2024 года по 28 февраля 2025 года.