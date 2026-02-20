В сфере устойчивого развития «Lidl» в Латвии фокусируется на сбережении ресурсов и сокращении пищевых отходов

Хотя Латвия богата водными ресурсами и серьезной угрозы для доступности воды нет, наша глобальная цепочка поставок зависит от этого ограниченного ресурса на всех этапах – от выращивания и производства товаров до поддержания высоких стандартов гигиены. Осознавая значение этого ресурса, «Lidl Latvija» обязалась к 2030 году увеличить долю растительных белков в ассортименте до 20%, поскольку их производство требует использования значительно меньшего количества воды, чем производство мясных продуктов. Компания также последовательно исключает микропластик из продукции собственных брендов, достигнув в 2024 году в этой категории показателя в 99,9%.