Европейская разведка поделилась печальными сведениями относительно войны в Украине
Главы европейских разведывательных служб настроены пессимистично относительно шансов на достижение в этом году соглашения о прекращении войны России против Украины, несмотря на заявления Дональда Трампа о том, что переговоры при посредничестве США приблизили перспективу сделки «достаточно близко».
Кремлю мир не нужен
Руководители пяти европейских разведслужб, которые в последние дни беседовали с Reuters на условиях анонимности, заявили, что Россия не стремится к быстрому завершению войны. Четверо из них отметили, что Москва использует переговоры с США для продвижения вопроса об ослаблении санкций и заключении деловых соглашений.
«Россия не ищет мирного соглашения. Она добивается своих стратегических целей, и они не изменились», — заявил один из руководителей европейских разведслужб. Среди этих целей — устранение украинского лидера Владимира Зеленского и превращение Украины в «нейтральный» буфер между Россией и Западом.
По словам второго представителя разведки, ключевая проблема в том, что России не нужен и не выгоден быстрый мир, а ее экономика «не находится на грани краха».
Дипломатия без результата
На этой неделе украинские и российские переговорщики провели третью в 2026 году встречу при посредничестве США, однако прорыва по ключевым вопросам, включая территориальный, достигнуто не было.
Москва требует, чтобы Киев вывел войска с оставшихся 20 % территории Донецкой области, которые Россия не контролирует. Украина отказывается выполнять это требование.
Источник Reuters отметил, что Россия могла бы быть территориально удовлетворена, получив остальную часть Донецкой области, однако это не соответствовало бы ее цели — свержению прозападного правительства Зеленского.
Другой представитель разведки заявил, что существует ошибочное мнение о том, что уступка Донецка со стороны Украины быстро приведет к мирному соглашению.
«Если русские получат эти уступки, я думаю, это будет лишь начало реальных переговоров», — отметил он, предположив, что затем Москва выдвинет дополнительные требования.
Он также выразил обеспокоенность «очень ограниченным» уровнем навыков ведения переговоров с Россией на Западе, включая европейскую сторону, которая, по словам Зеленского, должна играть активную роль в переговорах.
Надвигаются риски
Два источника сообщили, что Москва стремится разделить переговоры на два трека: один — по войне, второй — по двустороннему сотрудничеству с США, включая возможное смягчение санкций.
Зеленский заявил, что украинская разведка сообщила ему о переговорах между американскими и российскими представителями по двусторонним проектам на сумму до 12 триллионов долларов, предложенным российским эмиссаром Кириллом Дмитриевым.
Второй представитель разведки считает, что такие предложения рассчитаны на интересы Трампа, а также российских олигархов, которые из-за санкций не получили выгоды от войны, но чья лояльность необходима Путину на фоне усиливающихся экономических трудностей.
По его словам, российское общество остается «устойчивым» и способным переносить лишения.
Однако третий источник заявил, что во второй половине 2026 года Россия столкнется с «очень высокими» финансовыми рисками. Среди факторов — ограниченный доступ к международным рынкам капитала из-за санкций и высокая стоимость заимствований.