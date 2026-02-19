Европейская разведка поделилась печальными сведениями относительно войны в Украине

Руководители пяти европейских разведслужб, которые в последние дни беседовали с Reuters на условиях анонимности, заявили, что Россия не стремится к быстрому завершению войны. Четверо из них отметили, что Москва использует переговоры с США для продвижения вопроса об ослаблении санкций и заключении деловых соглашений.