Сравнили цены на жилье в странах Балтии. Рига как всегда удивила

По данным Luminor, в прошлом году в Латвии увеличились как объем выданных кредитов, так и средний размер займа. Кроме того, 54 % всех ипотечных кредитов в Латвии были выданы в Риге, а почти каждый четвертый — в пригородах и регионах. В целом в Латвии жители чаще приобретают жилье на вторичном рынке при поддержке банка, при этом популярностью продолжают пользоваться квартиры в серийных домах. Вероятно, на это повлиял общий рост стоимости жизни, который побуждает покупателей выбирать более доступные финансовые решения, а также широкий выбор квартир в домах советского периода, широко представленных в микрорайонах Риги. В то же время в последние годы спрос на квартиры в серийных домах и в новых проектах постепенно выравнивается, поскольку, несмотря на более высокую первоначальную цену, новое жилье отличается большей энергоэффективностью и более низкими затратами на содержание.