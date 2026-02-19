Сравнили цены на жилье в странах Балтии. Рига как всегда удивила
В Риге самые низкие цены на жилье среди столиц Балтии, однако они продолжают расти, а рыночная активность сохраняется. В прошлом году столичный рынок жилья продемонстрировал самую высокую активность за последние десять лет — значительно увеличилось как число сделок, так и объем ипотечного кредитования. Об этом сообщает Luminor.
Рига самая дешевая
Средняя цена квартиры в новых проектах в Риге в последнем квартале прошлого года составляла около 2500 евро за квадратный метр на первичном рынке, тогда как на вторичном рынке — около 1300 евро. Следует учитывать, что цены новых проектов в зарегистрированных сделках обычно отражаются с временной задержкой, поскольку значительная часть покупок происходит еще до ввода жилья в эксплуатацию и регистрации сделки в земельной книге. Таким образом, фактические цены, по которым сделки заключаются сейчас, примерно на 5–8 % выше. В то же время Латвия по-прежнему сохраняет самый низкий уровень цен на жилье в Балтии.
Для сравнения, в Вильнюсе в последнем квартале 2025 года средняя цена новых проектов составляла около 3700 евро за квадратный метр, а в Таллине — около 4600 евро. В сегменте вторичного рынка в Вильнюсе и Таллине уровень цен сопоставим — около 3000 евро за квадратный метр.
Если на вторичном рынке уровень цен в основном определяется рыночной активностью, то есть чем выше спрос, тем больше возможностей у продавцов устанавливать более высокую цену, то в новых проектах на уровень цен существенно влияют также строительные издержки, которые продолжают расти.
Различные факторы развития
Рост цен на жилье в Вильнюсе в значительной степени связан с увеличением численности населения, которое за последнее десятилетие достигло 13 %. Это вместе с инвестициями и динамичным рынком труда существенно влияет на развитие рынка недвижимости. Широкий спектр услуг и карьерных возможностей стимулирует интерес к недвижимости как со стороны молодых семей и специалистов, так и предпринимателей, в результате чего цены на жилье в Вильнюсе растут быстрее, чем в других регионах Балтии.
В Риге же активность рынка жилья главным образом стимулировали рост заработной платы, широкий выбор новостроек и снижение ставок Euribor, что также способствовало росту кредитования. При этом, несмотря на сокращение численности населения, в Латвии продолжают улучшаться экономические показатели — во второй половине 2025 года начал восстанавливаться частный потребительский спрос, и ожидается, что в 2026 году расходы домохозяйств останутся одним из ключевых факторов экономического роста. Это может быть обусловлено дальнейшим ростом покупательной способности, а также устойчивостью рынка труда и снижением безработицы.
По данным Luminor, в прошлом году в Латвии увеличились как объем выданных кредитов, так и средний размер займа. Кроме того, 54 % всех ипотечных кредитов в Латвии были выданы в Риге, а почти каждый четвертый — в пригородах и регионах. В целом в Латвии жители чаще приобретают жилье на вторичном рынке при поддержке банка, при этом популярностью продолжают пользоваться квартиры в серийных домах. Вероятно, на это повлиял общий рост стоимости жизни, который побуждает покупателей выбирать более доступные финансовые решения, а также широкий выбор квартир в домах советского периода, широко представленных в микрорайонах Риги. В то же время в последние годы спрос на квартиры в серийных домах и в новых проектах постепенно выравнивается, поскольку, несмотря на более высокую первоначальную цену, новое жилье отличается большей энергоэффективностью и более низкими затратами на содержание.