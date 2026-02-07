Жилье населения Латвии выделяется в Европе одной особенностью
В Латвии большая часть населения проживает в домах и квартирах, которые им же и принадлежат. Во многих странах Западной Европы съем жилья распространен гораздо больше.
В 2024 году более двух третей населения, проживающего в домохозяйствах Европейского союза, владели собственным жильем — 68%, что немного ниже показателя 2023 года, когда он составлял 69%. Оставшиеся 32% населения жили в арендованном жилье, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 31%. Об этом сообщает Евростат.
Самая высокая доля собственников жилья наблюдалась в Румынии — 94%. Далее следовали Словакия с показателем 93% и Венгрия, где собственным жильем владели 92% населения.
Во всех странах Европейского союза владение жильем было более распространено, чем аренда, за исключением Германии, где преобладали арендаторы и 53% населения снимали жилье. За Германией следовали Австрия с 46% арендаторов и Дания с 39%.
В Латвии на своих метрах живут 83,7% населения, что очень высокий показатель. Страна на восьмом месте во всем ЕС.
Интересно, что в "богатой" Эстонии жильем владеет лишь 79,3% населения. Литва, однако, по данному показателю Латвию обошла - 87,4%.
