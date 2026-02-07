Жилье населения Латвии выделяется в Европе одной особенностью

В 2024 году более двух третей населения, проживающего в домохозяйствах Европейского союза, владели собственным жильем — 68%, что немного ниже показателя 2023 года, когда он составлял 69%. Оставшиеся 32% населения жили в арендованном жилье, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 31%. Об этом сообщает Евростат.