Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским в интервью Associated Press
Посол Украины в Великобритании, бывший главком ВСУ Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором рассказал о конфликте с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Конфликт с Зеленским
По словам Залужного, конфликт между ним и Зеленским начался вскоре после начала полномасштабной войны и достиг своего пика в осенью 2022 года. В тот момент ВСУ проводили успешное контрнаступление на востоке страны.
В сентябре 2022 года в кабинет Залужного в Киеве, по его словам, пришли с обыском десятки сотрудников Службы безопасности Украины. Силовики не пояснили, что хотят найти, но генерал предоставил им доступ к документам и компьютерам. Он полагает, что следственные действия были актом устрашения.
В присутствии сотрудников СБУ Залужный позвонил Андрею Ермаку, руководившему на тот момент Офисом Зеленского. Главком ВСУ, по собственным словам, сказал ему, что «отразит эту атаку, потому что знает, как воевать». Также генерал позвонил возглавлявшему на тот момент СБУ Василию Малюку. Тот сказал, что ничего не знает про обыск в кабинете Залужного. Позже главком ВСУ узнал, что спецслужба запросила в киевском суде ордер на обыск по адресу, где находится его офис. При этом в ордере утверждалось, что следственные действия планируется провести в стриптиз-клубе, которым руководит преступная организация. Это заведение действительно существовало, но было закрыто еще до полномасштабного вторжения России, рассказали AP его сотрудники. Залужный отметил, что в СБУ вряд ли могли не знать об этом.
В спецслужбе заявили, что в тот период проводили обыски по разным адресам в рамках уголовного производства по борьбе с организованной преступностью. В комментарии, который привело AP, говорится, что сотрудники службы не проводили обыск в офисе Залужного, а ситуация «была прояснена» после разговора главкома ВСУ с Малюком.
Провал контрнаступления
Экс-главком ВСУ также рассказал о провале контрнаступления, которое было разработано совместно с партнерами Украины по НАТО и проходило летом 2023 года. По словам Залужного, причиной провала стало то, что Зеленский и другие чиновники не предоставили украинской армии необходимых ресурсов.
Первоначальный план заключался в том, чтобы сконцентрировать достаточно сил в «единый кулак» для освобождения частично оккупированного Запорожья, а затем направить их на юг, к Азовскому морю, сказал Залужный.
По его словам, это перерезало бы коридор, который российская армия использовала для снабжения аннексированного Крыма. Но для успеха операции требовались значительное сосредоточение сил и тактический эффект неожиданности, сказал AP генерал. Он отметил, что вместо этого украинские силы были рассредоточены по обширной территории.
Политические амбиции Залужного
После отставки в феврале 2024 года Залужный продолжает следить за происходящем на фронте, но не участвует в принятии военных решений, говорится в материале AP. Экс-главком рассказал, что за это время у него было несколько бесед с Зеленским в «дружеском тоне».
Генерал отказался говорить с журналистами о своих политических амбициях из-за опасений, что это станет причиной раскола среди украинцев. «Пока не закончится война или не будет снято военное положение, я не буду это обсуждать», — сказал он.
При этом, как отметили журналисты, к Залужному обращаются политконсультанты и партийные функционеры, которые предлагают помощь в разработке избирательной кампании. В частности, весной 2025 года к генералу, по его словам, обратился «довольно известный» американский политконсультант. Экс-главком «поблагодарил его за внимание», но отказался от услуг. Источник AP сказал, что речь идет о бывшем главе предвыборного штаба Дональда Трампа Поле Манафорте.
Залужного считают основным конкурентом Зеленского в случае проведения в Украине президентских выборов. Так, по результатам опроса Ipsos, на которые ссылается AP, за экс-главкома ВСУ готовы проголосовать 23% респондентов, а за действующего главу государства — 20%.
Источники Financial Times в начале февраля заявили, что Зеленский под давлением США намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россией 24 февраля. Сам президент Украины позже заявил, что «впервые об этом слышит».