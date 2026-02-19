Залужный впервые рассказал о конфликте с Зеленским в интервью Associated Press

В присутствии сотрудников СБУ Залужный позвонил Андрею Ермаку, руководившему на тот момент Офисом Зеленского. Главком ВСУ, по собственным словам, сказал ему, что «отразит эту атаку, потому что знает, как воевать». Также генерал позвонил возглавлявшему на тот момент СБУ Василию Малюку. Тот сказал, что ничего не знает про обыск в кабинете Залужного. Позже главком ВСУ узнал, что спецслужба запросила в киевском суде ордер на обыск по адресу, где находится его офис. При этом в ордере утверждалось, что следственные действия планируется провести в стриптиз-клубе, которым руководит преступная организация. Это заведение действительно существовало, но было закрыто еще до полномасштабного вторжения России, рассказали AP его сотрудники. Залужный отметил, что в СБУ вряд ли могли не знать об этом.