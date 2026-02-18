В Даугавпилсе продолжается интенсивный вывоз снега: график и приоритеты
Даугавпилс чистят от снега.
Управление коммунального хозяйства Даугавпилса (KSP) сообщает, что в городе продолжается активный вывоз снега из мест, где его скопление затрудняет движение и создает риски для безопасности. К работам привлечены четыре бригады, которые трудятся преимущественно в ночное время, чтобы минимально мешать повседневному трафику. Одна бригада за ночь способна вывезти от 400 до 700 кубометров снега.

Приоритеты и проделанная работа

Вывоз снега происходит в приоритетном порядке. В настоящее время службы работают на перекрестках, где снежные валы ограничивают видимость, у пешеходных переходов, в зонах движения общественного транспорта, на участках сужения дорог, в заездных карманах автобусных остановок и других опасных местах.

За последние дни снег был вывезен на следующих участках:

  • улицы Видземес, Кришьяня Валдемара, Малу, Ятниеку, Смилшу;
  • транспортная развязка от ул. Малу до ул. Смилшу;
  • перекресток улиц Кришьяня Валдемара и Театра.

Планы на ближайшее время

С учетом приоритетов, работы продолжатся в следующих местах:

  • Площадь Виенибас;
  • Окрестности Крепостного сада (улицы Команданта, 1-я Офицеру, Госпиталя, 2-я Офицеру);
  • Ул. Алеяс (от ул. Ригас до ул. Лачплеша);
  • Ул. Сакню (от ул. Стацияс до ул. Алеяс);
  • Ул. Кришьяня Валдемара (оставшиеся участки);
  • Зоны на ул. Ятниеку, где снег мешает общественному транспорту;
  • Ул. Саулес (от ул. Театра до ул. Института).

Следующие объекты будут определены после завершения текущих работ.

Информация для жителей и контакты

KSP призывает горожан с пониманием отнестись к работам. Для обеспечения эффективности процесса водителям необходимо соблюдать требования временных дорожных знаков и не оставлять транспорт там, где он мешает технике.

Важно: временные знаки устанавливаются за 2–3 дня до начала работ, чтобы у владельцев авто было достаточно времени на перемещение транспорта.

Если вы заметили места с критическим скоплением снега, просят сообщать в KSP:

  • Телефон: 65476314
  • Э-почта: ksp@daugavpils.lv
  • WhatsApp: 27352262 (по рабочим дням)

