В Даугавпилсе продолжается интенсивный вывоз снега: график и приоритеты

Вывоз снега происходит в приоритетном порядке. В настоящее время службы работают на перекрестках, где снежные валы ограничивают видимость, у пешеходных переходов, в зонах движения общественного транспорта, на участках сужения дорог, в заездных карманах автобусных остановок и других опасных местах.