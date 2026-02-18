Ущерб на 1,5 млн евро есть, виновных - нет! Бывших членов правления LDz оправдали

Ранее сообщалось, что совет президентов существовал в LDz девять лет, с сентября 2010 года по октябрь 2019 года. Это было структурное подразделение, которому искусственно были выделены и предоставлены функции правления общества капитала, а именно, обязанности совета президентов уже входили в компетенцию правления общества капитала, за что члены правления получали вознаграждение. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение, которым деятельность совета президентов была прекращена.