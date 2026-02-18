Ущерб на 1,5 млн евро есть, виновных - нет! Бывших членов правления LDz оправдали
Курземский районный суд в Салдусе сегодня оправдал четырех бывших членов правления Latvijas dzelzceļš (LDz), обвиняемых в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, в том числе бывшего руководителя предприятия Угиса Магониса. В прокуратуре агентству LETA сообщили, что она запросит полный приговор, и после ознакомления с ним будет принято решение о подаче протеста.
По делу обвиняются Магонис, Эдвин Берзиньш, Айвар Стракшас и Эрик Шмукстс. Бывшие должностные лица обвиняются в злоупотреблении служебным положением из корыстных побуждений, повлекшем тяжкие последствия, так как государству нанесен имущественный ущерб на сумму более 1,5 млн евро, сообщила ранее прокуратура.
Согласно предъявленному обвинению, члены правления LDz добились создания нового исполнительного органа - совета президентов, передав ему права и обязанности, входившие в компетенцию правления, для получения дополнительных доходов за выполнение своих прямых обязанностей, за которые уже была установлена соответствующая закону оплата.
В период с 1 января 2013 года по 18 августа 2019 года, одновременно занимая должность в правлении и совете президентов, обвиняемые должностные лица незаконно получали дополнительные доходы за исполнение своих прямых обязанностей, считает прокуратура. Таким образом государству был причинен имущественный ущерб в размере 1 553 896 евро.
Этот уголовный процесс Генпрокуратура начала в феврале 2020 года, поручив проведение расследования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, которое после его завершения передало материалы уголовного дела в прокуратуру Рижского судебного округа для начала уголовного преследования.
Ранее сообщалось, что совет президентов существовал в LDz девять лет, с сентября 2010 года по октябрь 2019 года. Это было структурное подразделение, которому искусственно были выделены и предоставлены функции правления общества капитала, а именно, обязанности совета президентов уже входили в компетенцию правления общества капитала, за что члены правления получали вознаграждение. 17 октября 2019 года правление LDz приняло решение, которым деятельность совета президентов была прекращена.
Как заключил в 2020 году Государственный контроль, с момента создания совета президентов вся зарплата его членам была выплачена необоснованно, так как обязанности, установленные для членов совета, находились в компетенции правления, которое уже получало за это установленное регулированием вознаграждение.
В начале 2020 года Талис Линкайтс обратился с заявлением в Генпрокуратуру.
Магонис сейчас обвиняется в коррупции по уголовному делу вместе с эстонским бизнесменом Олегом Осиновским. Суд первой инстанции оправдал обоих, а прокуратура подала протест.
В конце 2025 года Рижский окружной суд, вопреки суду первой инстанции, признал Магониса и Осиновского виновными по уголовному делу о взяточничестве, приговорив Магониса к двум с половиной годам лишения свободы, а Осиновского - к 151 700 евро штрафа.