Все еще в шоке от январских счетов? Владельцам квартир в Латвии предлагают самим производить энергию

Ежемесячный счет за коммунальные услуги на десятки или даже сотни евро больше — такова реальность этой зимы для многих латвийских семей. Согласно данным Центрального статистического управления, в январе 2026 года в группе потребительских цен «жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» цены выросли на 6 %, при этом электроэнергия подорожала на 8,6 %, а теплоэнергия — на 4,1 %. Это заставляет задуматься: возможно ли снизить зависимость от колеблющихся цен на энергоресурсы и из пассивного потребителя стать активным производителем энергии, даже проживая в квартире?