Все еще в шоке от январских счетов? Владельцам квартир в Латвии предлагают самим производить энергию
Очередной январский счёт — и снова неприятный холодок внутри. Тарифы растут быстрее зарплат, а привычная фраза «ничего не поделаешь» звучит всё менее убедительно. Но что если выход есть — и он буквально над вашей головой?
Ежемесячный счет за коммунальные услуги на десятки или даже сотни евро больше — такова реальность этой зимы для многих латвийских семей. Согласно данным Центрального статистического управления, в январе 2026 года в группе потребительских цен «жильё, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива» цены выросли на 6 %, при этом электроэнергия подорожала на 8,6 %, а теплоэнергия — на 4,1 %. Это заставляет задуматься: возможно ли снизить зависимость от колеблющихся цен на энергоресурсы и из пассивного потребителя стать активным производителем энергии, даже проживая в квартире?
Первый шаг — сократить потребление
Переход от потребителя к производителю начинается с повышения энергоэффективности. Самым устойчивым и эффективным решением в многоквартирных домах является реновация зданий — утепление фасада и крыши, замена окон, модернизация тепловых узлов, отмечает ведущий инженер Bonava Latvija Сандис Калниньш, добавляя, что такие меры могут сократить потребление теплоэнергии на 30–50 %, что напрямую отражается в счетах.
Однако на практике путь к реновации здания может быть достаточно сложным и длительным процессом — требуется значительное финансирование, согласие большинства собственников квартир и принятие долгосрочных обязательств.
Тем не менее, даже без полной реновации дома можно уменьшить теплопотери в своей квартире: заменить старые окна, улучшить герметичность дверей, установить терморегуляторы на радиаторы, использовать умные системы контроля температуры.
«Энергоэффективность — основа всех последующих решений. Чем ниже потребление, тем выше значение каждой произведённой на месте единицы энергии», — подчёркивает Сандис Калниньш.
Возможности производства энергии в многоквартирных домах
Хотя самостоятельное производство энергии долгое время ассоциировалось преимущественно с частными домами, всё чаще солнечные панели устанавливаются и на многоквартирных зданиях. В новых проектах их размещение обычно предусматривается ещё на стадии проектирования, однако панели можно установить и на крышах более старых домов — после технической оценки и решения жильцов.
Таким образом можно покрыть расходы на электроэнергию для мест общего пользования — освещение, работу лифтов, вентиляцию — тем самым снижая затраты на содержание дома.
Возможны и индивидуальные решения, например установка небольших солнечных панелей на ограждениях балконов или их интеграция в оконные стёкла. Мощность таких микрогенерационных установок обычно составляет 200–800 Вт, и за год они могут производить примерно 250–600 кВт·ч электроэнергии в зависимости от размера, расположения и солнечной экспозиции. Это позволяет покрыть часть повседневного потребления квартиры — например, работу холодильника или другой небольшой бытовой техники.
Их установка, как правило, не требует общего решения всего дома, однако необходимо соблюдать требования управляющей компании и строительные нормы. Также следует учитывать, что мощность панелей ограничена, а результат зависит от ориентации балкона или окон по отношению к солнцу и технических возможностей подключения к электросети.
Ещё одним примером является установка солнечных коллекторов для подготовки горячей воды, что особенно эффективно в весенние и летние месяцы, когда можно существенно сократить потребление теплоэнергии для нагрева воды. На практике солнечные коллекторы чаще всего устанавливаются на крыше здания — аналогично солнечным панелям, однако принцип их работы отличается: они производят не электричество, а тепло, используемое для нагрева воды.
«В уже построенных многоквартирных домах их внедрение требует технической оценки и совместного решения жильцов, однако технологически это не является сложным или экспериментальным решением: такие системы в Европе, особенно в Скандинавии, применяются уже десятилетиями», — поясняет Сандис Калниньш.
Помимо солнечных решений, в многоквартирных домах возможно внедрение тепловых насосов или гибридных систем, объединяющих несколько источников энергии и способных обеспечить часть или даже всё теплоснабжение здания. Использование ветровой энергии в городской среде пока ограничено, однако развитие технологий в будущем может расширить и эти возможности.
Не только производить, но и накапливать
Речь идёт не только о производстве — не менее важны грамотное управление потреблением, накопление энергии и комбинирование технологий, подчёркивает Сандис Калниньш. Накопление энергии позволяет использовать произведённую или приобретённую по более выгодной цене энергию позже — в моменты пикового потребления.
Если на крыше установлены солнечные панели, можно оборудовать общедомовую аккумуляторную систему, которая будет накапливать произведённую днём электроэнергию и использовать её в вечерние часы, когда возрастает нагрузка на освещение, вентиляцию и другие системы. Похожий принцип действует и в сфере теплоэнергии: с помощью аккумуляционных ёмкостей можно накапливать тепло от солнечных коллекторов или теплового насоса и использовать его в периоды пикового спроса.
Не менее важно и разумное планирование потребления — адаптация работы электроприборов, насосов или зарядки электромобилей к более выгодным часам. Комбинируя накопление и интеллектуальное управление, даже уже построенный многоквартирный дом может постепенно снизить свою зависимость от внешнего энергетического рынка и стать финансово более устойчивым.