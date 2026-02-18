Решают вопрос о гражданстве Мамыкина: все - за лишение, но есть интересные нюансы

Политик пояснил, что правоохранительные структуры уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован. «Что касается лишения гражданства — здесь есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное, его нельзя отобрать, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства уже объявленные против него санкции», — сказал Рокпелнис.