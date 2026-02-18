Решают вопрос о гражданстве Мамыкина: все - за лишение, но есть интересные нюансы
В Сейме обсуждают возможность лишения гражданства бывшего депутата Европарламента Андрея Мамыкина. Политики указывают на некоторые юридические нюансы.
Необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства бывшего евродепутата от Латвии Андрея Мамыкина объявленные против него санкции, заявил агентству LETA руководитель фракции Союза зеленых и крестьян (ZZS) в Сейме Харий Рокпелнис.
По словам Рокпелниса, «Мамыкин — антигосударственный элемент».
Политик пояснил, что правоохранительные структуры уже объявили его в международный розыск, и как только Мамыкин покинет Россию, он будет арестован. «Что касается лишения гражданства — здесь есть юридические нюансы. Если гражданство Латвии у него единственное, его нельзя отобрать, а также необходимо оценить, не смягчит ли лишение гражданства уже объявленные против него санкции», — сказал Рокпелнис.
В свою очередь руководитель фракции «Прогрессивных» в Сейме Андрис Шуваев выразил мнение, что у Мамыкина не должно быть латвийского гражданства. «Его действия направлены против Латвийского государства и нашего суверенитета. Ожидаю, что Министерство юстиции и Министерство внутренних дел оценят этот вопрос и предложат решение», — отметил политик.
Ранее сообщалось, что председатель партии «Латвия на первом месте» (LPV) Айнар Шлесерс в социальных сетях призвал Сейм принять решение о лишении Мамыкина гражданства.
Айнар Шлесерс выложил в Facebook видео выступления Мамыкина на российском телеканале, в котором он призывает Россию бомбить страны Балтии, потому что "их не жалко".
По мнению Шлесерса, этим заявлением Андрей Мамыкин перешел все красные линии, призвав убивать людей.
Как сообщалось, в 2024 году отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдал европейский ордер на арест Мамыкина, обвиняемого в прославлении и оправдании военных преступлений, совершенных государством-агрессором в Украине.