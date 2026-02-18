"Нужно немного быть сверхчеловеком": как перегоняют машины из Латвии в Украину
«Я пишу из Украины, нахожусь в 25 километрах от линии фронта, ночью несколько раз звучала сирена и были видны яркие вспышки света. Эгилс Хелманис строго запретил мне писать о том, где я нахожусь, или же – сообщать об этом через два дня после того, как я покину конкретное место», - пишет в статье для Otkrito.lv известный в Латвии врач Петерис Апинис.
Парализованная Литва
Поездка была запланирована поездку на День святого Валентина, то есть в день, когда в Латвии и Литве был самый сильный снегопад, а дороги покрыты черным льдом. Несколько десятков молодых и пожилых мужчин и несколько женщин были оторваны от праздника. Принцип организации прост – патриоты Огре за счет различных пожертвований собирают деньги, покупают машины, ремонтируют их, но эти машины в Украину везут авантюристы разного возраста (некоторые сами обеспечили машину для конвоя) – каждый участник сам оплачивает топливо, виньетки, гостиницу, питание и возможные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Проще говоря, каждый водитель может рассчитывать на шесть или восемь сотен евро, которые он косвенно жертвует Украине.
Самый сильный снегопад и гололед на дорогах был в Литве. Всем тем, кто утверждает, что Литва опережает нас во всех областях, могу сказать – литовцы забыли о снежных зимах, на дорогах нет техники.
Поэтому Литва уже в названии является дождливой страной, а не «Снежной»; и когда снега слишком много, Литва парализована.
В Паневежисе мужчины чистят двор и выбрасывают снег на главную улицу. Под этим снегом – живой лед. Каждые несколько сотен метров происходит небольшая авария.
Со мной тоже случилось. Я немного притормозил на главной улице Паневежиса, чтобы сменить полосу движения, и увидел в зеркале черный микроавтобус, который танцевал танго, пока не врезался в заднюю часть моего легкого грузовика.
Из машины вышел худощавый, высокий смуглый джентльмен, который хорошо говорил по-английски и позвонил в полицию на литовском языке. Мы познакомились – Марко оказался аргентинцем, католическим священником, который уже 9 лет служит в Паневежисе. Через десять лет ему нужно будет сменить страну, я посоветовал ему поехать в Латвию, если он выучит латышский язык и не будет наезжать на меня. Он ответил, что это первый такой снег в его жизни, потому что за предыдущие 9 лет в Паневежисе ничего подобного не было, а он сам родился и вырос в индейской деревне в тропических джунглях на севере Аргентины.
Приехал полицейский, который не знал английского языка, поэтому священник разговаривал с полицейским на литовском, я со священником на английском, а с полицейским – на русском. Я сказал, что мне ничего от него не нужно, но священник долго и усердно заполнял электронную согласованную декларацию.
Сказать по правде – я не знаю, о чем Бог хотел меня предупредить, послав на меня католического священника – индейца, но этот случай задержал мою поездку в Украину как минимум на час, а заодно увеличил пробки на главной улице Паневежиса.
Бюрократия на границе
Чтобы не остаться в долгу перед нашими южными соседями, себя проявили поляки. С обеих сторон границы проходят широкие шоссе, но полкилометра – узкая ухабистая дорога, а в конце этой дороги – польский пограничник. В результате время ожидания на границе превысило час, а непонимание – было таким же, как в далеких девяностых, когда польские и литовские пограничники и таможенники были самыми богатыми и важными людьми в Восточной Европе. У меня попросили паспорт, поэтому эта проверка затянула время для довольно длинной очереди.
Зато журек и другие лакомства в Польше остались без внимания, потому что во всех ресторанах поляки готовились к празднованию Дня святого Валентина. Мы переночевали в Польше и рано утром пересекли границу.
На самом деле ничего веселого – по четыре бюрократа в будках, небольшие очереди и много копий для каждого документа.
Быть немного сверхлюдьми
У конвоя Хелманиса еще одна особенность – все, кто участвует в его мероприятиях, должны быть немного сверхлюдьми. В первый день 900 километров, во второй – тысяча. В машине ты один. Машины отслужили свое, но отремонтированы насколько это возможно. Мне дают китайскую машину – дизель – что-то похожее на Hilux, может быть, немного меньше, но прослуживший свою жизнь в Великобритании – руль справа, механическая коробка передач, которая позволяет очень легко включать 2, 5 и 6 передачу (попытки включить первую передачу всегда приводят к заднему ходу), но к этому можно привыкнуть. Труднее привыкнуть к тому, что окна запотевают, особенно в верхней части лобового стекла, где мне удобнее смотреть из-за моего роста.
Вождение с рулем справа затрудняет в основном обгон, когда приходится выезжать гораздо глубже во встречную полосу движения.
Ехать в одиночку на чужом автомобиле с рулем справа, причем все время быстро (медленно проехать 1000 км в день невозможно), – это определенный вызов для любого. Правда, в конвое есть ребята, из которых можно было бы составить латвийскую сборную для мировых соревнований по выживанию за рулем. Честно говоря, мне не ясно, как сам Хелманис так быстро добирается из пункта А в пункт Б. Правда, у него есть преимущества – он лучше понимает украинский стиль вождения и интерпретацию правил, к тому же его автобус в Украине имеет специальный номер – BANDERAMOBIL.
Украина встречает нас снегом и метелью на западе, морозом, снегопадом и грязью до центра Украины.
Украинцы, по крайней мере в части страны, могут сравниться с литовцами – им тоже нелегко убирать снег. Поэтому они посыпают свои дороги бурой землей.
Каждый встречный грузовик обрызгивает лобовое стекло коричневым, липким снегом. Машина быстро приобретает защитный окрас, и даже мои светло-серые джинсы быстро становятся похожими на камуфляж.
Машина сломалась за 300 километров до финиша – снизилась мощность двигателя, и чтобы не сломать турбину, мы оставили машину на определенной заправке. Насколько я знаю, уже сегодня украинские военные ее заберут.
Зачем туда ехать
Вопрос в том – зачем ехать в Украину, зачем ехать на фронт, зачем встречаться с военными? Возможно, у каждого участника есть свои мотивы, но в подсознании все же есть желание как-то помочь украинцам в войне. Конечно, наши политики уже износили лозунг о том, что украинцы борются и за нашу свободу, но в значительной степени это действительно так.
Автор этих строк является пацифистом, и когда меня несколько раз призывали в Советскую армию в качестве врача «для повышения квалификации», я всегда отказывался стрелять даже по человеческой фигуре, и мне всегда любезно предлагали стрелять по меньшей мишени – фигуре пулемета.
Я категорически не участвую в пейнтболе, даже если он организован для лучшего знакомства с деловыми партнерами. Я не радуюсь вместе с моими украинскими собеседниками тому, что вчера было убито и ранено тысяча или несколько тысяч российских солдат. В первую очередь потому, что эта война – не только война России против Украины, но и война России, геноцид и расизм против малых народов России.
В российских воинских частях, воюющих в Украине, очень мало солдат, призванных из крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга (есть, но в основном это свободомыслящие люди и оппозиционеры Кремлю). Российское правительство достаточно хорошо понимает, какой психологический ущерб наносят регулярные похороны погибших солдат, поэтому предпочитает отправлять на войну, а затем в гробах обратно везти парней из провинции. В Москве все спокойно, но, как показывает опыт, политику в России формируют только в Москве и Петербурге.
Среди погибших непропорционально много бурятов и удмуртов. В столице Бурятской Республики Улан-Удэ, где погибших вывозят из одного места в соответствии с буддийскими традициями, заметили, что среди убитых в этой республике почти только буряты, хотя их доля в республике составляет менее 40%.
Непропорционально большое число призванных и погибших приходится на народы марийцев, мордовцев (мокшей и эрзов), а также инглийских финнов (карелов, ижор, вот, вепсов, сетов).
Все эти народы малочисленны, плохо или мало говорят на своем языке. Эти народы ассимилируются, поскольку их языки практически не преподаются в школах, а уровень образования сознательно или бессознательно поддерживается на таком уровне, чтобы представители этих народов меньше учились, а больше попадали на обязательную военную службу. Возможно, инвестиции в населенные пункты, где проживают меньшинства, ограничены (за исключением Чечни), чтобы не допустить экономического прорыва. В российском паспорте национальность больше не указывается. В настоящее время, во время войны в Украине, наибольшее доверие к Путину испытывают именно менее образованные, живущие в отдаленных районах, беднейшие жители России и, что характерно, представители малых народов России. Хотя у меня нет оснований доверять информации, предоставляемой Россией о безграничном доверии народа к Путину и центральной власти России.
Уничтожение и ассимиляция
Русский этнос не является однородным. В первом тысячелетии нашей эры и, по-видимому, по крайней мере до XV века, люди до Смоленска и даже до Москвы говорили на восточно-балтийских языках. Известна история о том, что в 1270 году сын православного священника, латыш Юргис, живший в замке Йерсика, перевел Евангелие на древнерусский язык. Из его перевода до наших дней в латышском языке сохранились слова baznīca, gavēnis, grāmata, klanīties, krusts, nedēļa, svēts, svētais, svētki (церковь, пост, книга, кланяться, крест, неделя, святой, праздник) и другие. Дело в том, что древнерусский язык, на который Юргис перевел Евангелие, на самом деле является латышским языком.
Судьбу латышского народа и языка решили политика и вооружение. На землях, завоеванных Тевтонским орденом с крестом Римско-католической церкви в руках, сохранились балтийские и финно-угорские языки, в то время как в странах, куда вместе с воинскими отрядами князей Полоцка или Новгорода (викингского происхождения) пришла культура византийской католической церкви вместе с кириллицей, произошла русификация. Генетически русские Северной Европы имеют балтийское или финно-угорское происхождение.
Россия построена на уничтожении и ассимиляции меньших соседних народов, и эта философия была сформулирована во времена русского царя Ивана Грозного (Иван IV Васильевич 1530—1584, потомок викинга Рюрика и литовца Глинского).
Вся история России написана кровью, независимо от того, управляла ли ею царская или коммунистическая власть и называлась ли она Россией, Советским Союзом или Российской Федерацией; наибольший размах уничтожение меньшинств достигло в начале 20 века.
Натравливание малых народов друг на друга всегда было частью российской стратегии. В 1905 году в Латвию в качестве «черной сотни» были отправлены солдаты из малых народов Северного Кавказа, которые не могли общаться с латышами, были необразованными и неграмотными, и которых легко можно было запрограммировать на жестокие действия. События 1905–1907 годов в Прибалтике – убийства учителей, старост, аптекарей, врачей – это точно такой же сценарий, который Россия сейчас разворачивает в Украине.
Если мы посмотрим на стратегию России в Первой и Второй мировых войнах, то увидим, насколько целенаправленно латыши были превращены в пушечное мясо. Например, в 1914 году, в начале Первой мировой войны, под Сувалками погибли в основном солдаты, призванные из прибалтийских губерний. Также латвийские стрелки погибли в рождественских боях из-за сознательной бездеятельности русских офицеров или из-за стратегии нападения, созданной в пьяном угаре.
Во Второй мировой войне в боях под Москвой были буквально уничтожены все латвийские солдаты, которых Россия интегрировала в свою армию в качестве «территориального корпуса» из латвийской армии. 80 % солдат бывшей латвийской армии были отправлены на верную гибель и погибли. В свою очередь, против латвийского легиона были отправлены самые хорошо вооруженные части советской армии.
Из доступной в настоящее время информации нам известно, что российское верховное командование проявляет сомнительный интерес к своим солдатам, их здоровью и жизни в Украине. Есть обоснованные подозрения, что в российскую армию на верную гибель отправляют менее надежных людей, а менее надежными в России традиционно считаются все, кто говорит или, возможно, только в семье еще говорит на другом языке.
Именно контролируемые российским правительством средства массовой информации распространяют истории о зверствах удмуртов или чеченцев в Украине, говоря: не мы, а они там.
Радоваться нечему
Я не могу вместе с прессой радоваться огромному числу погибших на российской стороне в войне в Украине. Это молодые люди, которые ни в чем не виноваты, сыновья своих матерей и мужья своих жен. В то же время, это число погибших не влияет на возможности российской армии, поскольку Россия способна мобилизовать еще 10 миллионов солдат.
В Монголии я разговаривал с несколькими бурятами, которые получили повестку о призыве в российскую армию и пешком перешли через Саяны в Монголию. Бурятский и монгольский языки различаются по письменности – в России буряты должны писать кириллицей. Так буряты в Монголии рассказывали, что в Москве на параде ни один бурят не участвует (неправильные черты лица), а всех отправляют на передовую.
Довольно много источников информации свидетельствуют о том, как Россия сокращает число оппозиционеров. Как только мужчина, приблизительно соответствующий призывному возрасту, участвует в каком-либо «антигосударственном» митинге или демонстрации, как только он в социальных сетях ставит под сомнение мудрость или дальновидность президента России или просто желает мира в Украине, он получает повестку в военкомат, а затем – билет на фронт. Не щадят и тех, кто сам не участвовал в протестах и митингах, но чьи жены или матери принимали участие в каких-либо протестах – они тоже могут невероятно быстро стать «пушечным мясом».
Поездка с конвоем Хелманиса – это не только километры за рулем и дроны над головой. Это возможность лучше понять современный мир.
Украина теряет своих молодых, способных и талантливых парней и девушек, которые должны были строить страну, программировать или учиться.
И всегда нужно пытаться найти ответ на вопросы – кому так нужна война, которая уничтожает людей, здания, инфраструктуру и живую природу. И если меня будет защищать тот Бог, который послал мне католического священника – индейца из Аргентины в Литву, то завтра я снова буду писать свои размышления.