"Нужно немного быть сверхчеловеком": как перегоняют машины из Латвии в Украину

Из машины вышел худощавый, высокий смуглый джентльмен, который хорошо говорил по-английски и позвонил в полицию на литовском языке. Мы познакомились – Марко оказался аргентинцем, католическим священником, который уже 9 лет служит в Паневежисе. Через десять лет ему нужно будет сменить страну, я посоветовал ему поехать в Латвию, если он выучит латышский язык и не будет наезжать на меня. Он ответил, что это первый такой снег в его жизни, потому что за предыдущие 9 лет в Паневежисе ничего подобного не было, а он сам родился и вырос в индейской деревне в тропических джунглях на севере Аргентины.