В Латвии решили построить особые дома для пенсионеров. Даже нашли деньги, но что-то вдруг пошло не так

В аннотации поясняется, что аналогичные ситуации с задержками не исключены и в других проектах. С учетом прогресса работ летом 2025 года и первоначального срока до 30 июня 2026 года существует риск, что в случае задержек здания не будут своевременно сданы в эксплуатацию.