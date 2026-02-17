В Латвии решили построить особые дома для пенсионеров. Даже нашли деньги, но что-то вдруг пошло не так
Латвийское правительство решило продлить срок реализации инвестиции, финансируемой из Фонда восстановления, которая предусматривает строительство приближенных к семейной среде новых домов социального ухода для людей пенсионного возраста.
Число домов сократили
Срок продлен, поскольку строительные работы могут не завершиться в изначально установленное время. Как разъясняется в проекте правил Министерства благосостояния, инвестиция предусматривает строительство небольших домов ухода для сениоров, которым необходим долгосрочный социальный уход.
Это здания меньшего масштаба с ограниченным количеством мест, обеспечивающие жителям более домашнюю среду и более индивидуальный уход.
Во втором этапе проекта первоначально планировалось построить 26 зданий на 408 мест, однако утвержденные сегодня изменения предусматривают реализацию восьми проектов с 20 зданиями и 312 местами.
Все оказалось сложнее
Рижская дума указала, что для выполнения договора на строительные работы требуется 17 месяцев, и завершить их в установленный срок невозможно, даже если он будет продлен до 31 августа 2026 года. Соответственно, 12 июня 2025 года Центральное агентство финансов и договоров прекратило процесс заключения договора.
Одновременно агентство проинформировало Министерство благосостояния о рисках и в проекте Мадонского края. Там договор о создании инфраструктуры дома ухода — включая проектирование, строительные работы и благоустройство территории — заключен 28 февраля 2025 года с максимальным сроком исполнения 18 месяцев, то есть до 28 августа 2026 года.
В аннотации поясняется, что аналогичные ситуации с задержками не исключены и в других проектах. С учетом прогресса работ летом 2025 года и первоначального срока до 30 июня 2026 года существует риск, что в случае задержек здания не будут своевременно сданы в эксплуатацию.
Лишние деньги забрали
Учитывая отказ Риги от участия, сохранить первоначально запланированный объем оказалось невозможно, поэтому был сокращен и объем финансирования инвестиции. На второй этап впредь предусмотрено 24 895 965 евро вместо ранее запланированных 32 535 189 евро.
Сокращенное финансирование в размере 7 639 224 евро будет перераспределено на другую программу Фонда восстановления — строительство жилья с низкой арендной платой, за счет чего планируется дополнительно построить 85 квартир.
Пока решено, что строительство новых домов ухода для сениоров должно быть обеспечено до 31 августа 2026 года, в свою очередь реализация проектов в целом должна быть завершена до 15 ноября 2026 года, а закрытие инвестиции — до 31 декабря 2026 года.