Песков назвал "предвзятыми и ни на чем не основанными" обвинения в отравлении Навального
Кремль "решительно отвергает" обвинения в свой адрес в отравлении оппозиционера Алексея Навального в колонии в Харпе. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«Мы, естественно, не приемлем подобных обвинений, мы с ними не согласны, мы считаем их предвзятыми и ни на чем не основанными. Собственно, мы решительно отвергаем», — сказал представитель Кремля.
В субботу Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды опубликовали совместное заявление, в котором сообщили, что Алексей Навальный был отравлен эпибатидином — сверхтоксичным ядом, извлекаемым из кожи южноамериканской лягушки. Лаборатории из этих стран смогли проанализировать биоматериалы политика, вывезенные из РФ после его убийства.
Синтезом вещества, которым убили Навального, занимались ученые того же института ГосНИИОХТ, где разработали яд группы «Новичок», заметили журналисты. Один из исследователей яда — бывший замначальника химических войск по исследованиям и вооружению Владимир Кондратьев. Он же на протяжении нескольких десятилетий возглавлял ГосНИИОХТ, выяснила «Новая-Европа».
Годовщина смерти Навального: люди несут цветы на могилу (16.02.25)
16 февраля 2025 года люди несли цветы к могиле Алексея Навального на Борисовском кладбище в Москве.
Сегодня исполнилось ровно два года с момента убийства Навального. По всему миру проходят акции памяти оппозиционера. В Москве прошла панихида по Навальному на Борисовском кладбище, там присутствовала в том числе мама политика Людмила Навальная.
Похороны Алексея Навального
Оппозиционного политика Алексея Навального похоронили на Борисовском кладбище в Москве. Прощание с политиком прошло в церкви иконы Божией Матери "Утоли ...