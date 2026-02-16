Провалившийся пол и трубы из 60-х: Мурьянская спортивная гимназия выживает лишь "чудом"
Пока общество с гордостью отмечает олимпийские успехи, в Мурьянской спортивной гимназии повседневная жизнь проходит в совсем другом настроении — там борются за элементарные вещи.
Директор школы Сергей Чеверс в программе TV3 «900 секунд» признал, что инфраструктура не соответствует современным требованиям: «Это не инфраструктура для школы XXI века». Часть инженерных коммуникаций — водопровод, система теплоснабжения, спортивные залы — до сих пор остаются с 1965 года и «каким-то чудом выдерживают эту нагрузку». Ситуация дошла до того, что чемпионам Латвии негде тренироваться из-за провалившегося пола.
Директор подчеркивает, что проблема не в нехватке спортсменов или тренеров: в Мурьянах работают известные в Латвии специалисты, и там растят спортсменов высокого уровня. Однако «финансирования не хватает», а регулярных вложений в инфраструктуру не было. Хотя школа получает от государства около трех миллионов евро в год, большая часть средств уходит на обеспечение базовых функций — обучение, питание и повседневную работу. Чеверс оценивает, что для постепенного приведения всего в порядок ежегодно нужно как минимум 300–500 тысяч евро.
Он откровенно говорит и об отношении политики к единственной спортивной гимназии, находящейся в прямом подчинении государства: «Нам действительно приходится бороться за такие элементарные вещи». По мнению директора, Мурьяны должны быть образцом, который можно показывать другим, а не учреждением, которое годами балансирует на грани выживания. «Либо мы приводим все в порядок и идем дальше, либо громко говорим, что не можем содержать Мурьянскую спортивную гимназию», — отметил он.
Помимо инфраструктурных проблем школа выполняет и важную социальную функцию: примерно для трети воспитанников Мурьяны обеспечивают стабильную среду и возможность развиваться в спорте. Обсуждается обязательное софинансирование со стороны родителей, которое могло бы дать около 100 тысяч евро в год на спортивные нужды, однако это не решит системных проблем.