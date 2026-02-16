Провалившийся пол и трубы из 60-х: Мурьянская спортивная гимназия выживает лишь "чудом"

Директор подчеркивает, что проблема не в нехватке спортсменов или тренеров: в Мурьянах работают известные в Латвии специалисты, и там растят спортсменов высокого уровня. Однако «финансирования не хватает», а регулярных вложений в инфраструктуру не было. Хотя школа получает от государства около трех миллионов евро в год, большая часть средств уходит на обеспечение базовых функций — обучение, питание и повседневную работу. Чеверс оценивает, что для постепенного приведения всего в порядок ежегодно нужно как минимум 300–500 тысяч евро.