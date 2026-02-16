"Ищем врагов там, где их нет": экс-президент считает, что вопрос гражданства нужно было решать иначе

И управление! Одними разговорами о сокращении бюрократии ничего не добиться. Нам придется пройтись по всему, начиная с Конституции. Мы маленькое государство, но навесили столько регулирующих систем, что не можем двигаться вперед. Движение вперед обеспечивают не регламенты, а взаимное доверие и сотрудничество людей, чему мы не научились. Например, если бы мы делали хотя бы десятую часть того, что делают другие мировые банки, мы сейчас были бы на совершенно другом уровне. И вся эта глупость с конкуренцией… Преследовать и прослушивать, что мужики в бане выпившие между собой говорят, и возбуждать за это уголовные дела! Еще хуже — какие-то местные представители европейской прокуратуры возбуждают уголовное дело за то, что человек хорошо сделал свою работу, заботился о хозяйственной жизни своего края, как мы видим в Валмиере. Потому что якобы нарушен какой-то пункт инструкции, которую никто не соблюдает и даже не читает. Это просто не укладывается в голове!»