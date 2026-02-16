Любовь на расстоянии: как Янис Юрканс и Линда Апсе сохраняют брак между Ригой и Андалусией

В свою очередь Линда, характеризуя их отношения, говорит: «Мы с Янисом как два в одном. Он знает все, что я делаю. Иногда меня спрашивают: "Как вы так можете? Янис так долго отсутствует!" Мы каждый занимаемся своими делами. Сейчас ему там хорошо, солнце, он играет в гольф с мужчинами из разных стран мира. Он уже немного говорит по-испански, а если приезжает какой-нибудь поляк, может общаться и на своем родном польском языке. Я знаю, что это не навсегда, потому что в какой-то момент он вернется. У него ведь есть право пожить там, где он хочет. Если любишь человека, проблем быть не должно. Проблемы возникают, когда отношения как проект — пытаешься что-то получить для себя, но не получаешь. Такие отношения долго не выдерживают. Потому что постоянно есть напряжение, есть правила. А между нами есть возможность, есть любовь и нет никаких правил. Янис — взрослый человек, он знает, что делает, и ему там хорошо. Наши отношения я вообще считаю благословением судьбы.