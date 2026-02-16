Любовь на расстоянии: как Янис Юрканс и Линда Апсе сохраняют брак между Ригой и Андалусией
Первый министр иностранных дел восстановленной Латвии Янис Юрканс вместе с супругой, преподавателем и автором книг Линдой Апсе делятся своей историей о том, как на протяжении пяти лет им удавалось жить в отношениях на расстоянии. Однако уже этим летом в их семейной жизни ожидаются серьезные перемены.
Три года назад Линда Апсе продала свой любимый дом в Межапарке, где прожила 25 лет, разбила сад, вырастила детей, ставших врачами, и переехала в тихий центр Риги. Квартиру она приобрела, консультируясь с мужем Янисом Юркансом дистанционно: по видеозвонку из южной Испании, Андалусии, они вместе «прошли» каждый квадратный метр нового жилья в Риге. Когда жена спросила, что он думает о новом доме, муж признал, что планировка квартиры словно создана для Линды.
«Как только переехала в центр, машину отдала сестре. Только если иногда предстоит дальняя поездка, беру авто у сестры или у своих детей», — с воодушевлением рассказывает Линда в разговоре с журналом Kas Jauns о жизни в центре столицы. Теперь все необходимое находится рядом:
«Сажусь на 5-й троллейбус и через 12 минут уже на Агенскалнском рынке, где покупаю очень вкусный суп с фрикадельками. Быстро пробегаюсь по рынку и обратно — за полтора часа все успеваю».
Как сохранить брак, если каждый живет в своей стране
Когда пять лет назад политик Янис Юрканс продал недвижимость в Лиепупской волости и ради улучшения здоровья переехал в солнечную Испанию, его жена Линда поддержала выбор любимого мужчины, но четко знала, что сама останется в Латвии и будет навещать мужа.
«Изначально планировалось, что Янис проведет там несколько месяцев и вернется. Но затем начались ограничения из-за Covid-19, и он так там и остался. Когда из-за пандемии отменили авиарейсы, шесть месяцев я не видела Яниса лично», — вспоминает Линда. Так за эти годы у них сложилась популярная сегодня модель отношений на расстоянии.
Утро Линды начинается со звонка маме, которой в этом году исполняется 80 лет, а затем следует звонок мужу. «С Янисом в течение дня мы разговариваем и созваниваемся раз десять. Когда вечером возвращаюсь с тренировок в спортклубе, звоню ему по видеосвязи и показываю, как выглядит красиво подсвеченная Рига. Или показываю, как выглядит Агенскалнский рынок, который Янису мог бы понравиться. Здесь он сможет покупать рыбу», — рассказывает Линда.
Юрканс соскучился по жене
Однако совсем скоро отношения на расстоянии превратятся в реальную совместную жизнь, потому что Юрканс в конце июня намерен вернуться в Латвию: «Я очень рада, что Янис возвращается. Я не могу навещать его так часто, как хотелось бы, потому что у меня лекции, работа. Это не как съездить в Латгале к бабушке. Сначала летишь, потом нужно время на акклиматизацию, погостишь и снова обратно. По сути, могу сказать, что на 80% я в Латвии, а на 20% — в Испании. Янис меня никогда не упрекает, почему я не приезжаю. Он знает, что я сяду в самолет, когда у меня будет свободное время от студентов, когда это не будет мешать моей работе».
Янис Юрканс также не скрывает, что соскучился по Латвии и своей любимой жене. Однако за эти годы он пришел к выводу, что отношения на расстоянии ничем не отличаются от географически близких отношений: «В основе любых отношений лежат определенные элементы. И самое важное — дружба. Прежде всего твой партнер должен быть твоим другом, которому можно излить душу и доверять. И друг доверяет тебе. Ты доверяешь этому человеку и чувствуешь себя в безопасности, потому что у вас честные отношения. А честные отношения невозможны, если ты не уважаешь другого человека. В жизни вообще уважение очень важно. Так или иначе — близко вы или на расстоянии — важно уважать время другого человека и его свободу. Многие, начиная отношения, думают, что этого достаточно.
Но не понимают главного: всю жизнь нужно восстанавливать свою притягательность. Если этого не делать и запустить себя, то теряешь уважение и все остальное, на чем держатся отношения».
Линда Апсе: «Мы с Янисом как два в одном»
В свою очередь Линда, характеризуя их отношения, говорит: «Мы с Янисом как два в одном. Он знает все, что я делаю. Иногда меня спрашивают: "Как вы так можете? Янис так долго отсутствует!" Мы каждый занимаемся своими делами. Сейчас ему там хорошо, солнце, он играет в гольф с мужчинами из разных стран мира. Он уже немного говорит по-испански, а если приезжает какой-нибудь поляк, может общаться и на своем родном польском языке. Я знаю, что это не навсегда, потому что в какой-то момент он вернется. У него ведь есть право пожить там, где он хочет. Если любишь человека, проблем быть не должно. Проблемы возникают, когда отношения как проект — пытаешься что-то получить для себя, но не получаешь. Такие отношения долго не выдерживают. Потому что постоянно есть напряжение, есть правила. А между нами есть возможность, есть любовь и нет никаких правил. Янис — взрослый человек, он знает, что делает, и ему там хорошо. Наши отношения я вообще считаю благословением судьбы.
За 17 лет нашей совместной жизни Янис ни разу меня ни за что не упрекнул. Мы не делим обязанности и без каких-то поз делаем то, что нужно сделать. С Янисом невозможно поссориться, потому что он такой доброжелательный и мягкий.
Он вырос среди четырех сестер, его семья еще в советское время ходила в католическую церковь. Поэтому в Янисе нет ни капли презрения или высокомерия».
Патриотка своей земли
У самой Линды никогда не было желания переехать к мужу в Испанию: «Это моя родина. Я патриотка! Меня даже не интересует шопинг в Испании, я покупаю одежду в Латвии у местных производителей и молодых дизайнеров. Также приобретаю произведенные и выращенные в Латвии продукты. Для меня это очень важно. Знаете, даже когда я в свое время окончила Кембридж и получила предложения о работе, меня не привлекала жизнь за границей. Зачем мне жить на чужой земле и помогать людям, которые не мои?
Нужно работать для своих людей, а мои люди — в Латвии. Латыши, русские, белорусы, поляки. Здесь ведь живут не только этнические латыши, я говорю о нашем обществе в целом.
Что будет, если мы все уедем? Кто еще будет отвечать за мою землю, если не я сама? У Яниса иначе — он на пенсии и уехал в Испанию поправить здоровье. Он ни на мгновение не эмигрировал из этой страны. Он уехал на время и теперь вернется. Вместе с Янисом приедет и его испанский кот Том — бездомный кот из Мадрида, который за это время так полюбил своего хозяина, что его невозможно было бы оставить под присмотром других людей».
Пишет книги и читает лекции
На вопрос, не нарушит ли возвращение Яниса ее спокойную утреннюю рутину с книгами и занятиями йогой, Линда смеется своим характерным звонким смехом и отвечает, что тогда они смогут читать и заниматься йогой вместе.
Первую часть дня Линда посвящает написанию книг: «Если бы мне было тяжело в отношениях, я бы не смогла писать книги. Но поскольку мы доверяем друг другу, мой разум полностью свободен для творчества».
Последние два года Линда Апсе работает над книгой о композиторе Иманте Калниньше под названием «Zvaigžņu ielas simfonija». «Езжу в Лиепаю, где меня ждут Имант и его жена Агриня. Они такие веселые… 26 мая этого года композитору исполнится 85 лет, и у него поразительно фантастическая память», — рассказывает автор о создании книги. Ранее уже вышли написанные Апсе биографические книги о гроссмейстере Дане Рейзниеце-Озоле, поваре Мартиньше Ритиньше и футбольной звезде Марисе Верпаковскисе. А по вечерам Линда читает студентам лекции в Латвийском университете и Высшей юридической школе о критическом мышлении, риторике и искусственном интеллекте.
Дисциплинированно поддерживает себя в форме
В свои 54 года Линда Апсе выглядит безупречно. «Я забочусь о себе, это моя обязательная задача. Если хочу, чтобы разум работал и по ночам я могла хорошо спать, мне нужно двигаться. Это даже не эстетические, а основанные на здоровье соображения. Как минимум пять раз в неделю хожу в спортзал. Даже если кажется, что нет времени и нужно что-то сделать, я откладываю все и иду заниматься, потому что в здоровом теле — здоровый дух. Я не щажу себя в спортзале, могу провести там час или полтора, но если нет энергии, тренируюсь хотя бы полчаса. А по дороге домой гуляю по парку, любуюсь подсвеченным Художественным музеем. Я заставила себя быть активной, потому что дома всегда легко остаться. Мне нравится и позиция Яниса в этом вопросе. Он каждое утро плавает в бассейне, затем делает упражнения, играет в гольф или ездит на велосипеде. К своему здоровью мы оба относимся ответственно».