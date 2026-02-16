Просто культура? Депутаты Сейма засветились на мероприятии, организованном правительством Китая

По данным СГБ, одна из приоритетных задач Китая в Латвии — формирование позитивного имиджа через так называемую политику «мягкой силы»: культурные мероприятия и сотрудничество в академической среде. При этом служба подчеркивает, что подобная активность может использоваться и для укрепления позиций влияния в политике, науке и медиа, а в долгосрочной перспективе — для расширения международной поддержки Пекина по важным для него вопросам.