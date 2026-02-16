Просто культура? Депутаты Сейма засветились на мероприятии, организованном правительством Китая
Несколько депутатов Сейма Латвии участвовали в организованных правительством Китая празднованиях Китайского Нового года в Риге, хотя Служба государственной безопасности (СГБ) в своем годовом отчете предупреждала: Китай активно проводит в Латвии мероприятия влияния и собирает чувствительную информацию. Об этом сообщает программа TV3 «Nekā personīga».
По данным СГБ, одна из приоритетных задач Китая в Латвии — формирование позитивного имиджа через так называемую политику «мягкой силы»: культурные мероприятия и сотрудничество в академической среде. При этом служба подчеркивает, что подобная активность может использоваться и для укрепления позиций влияния в политике, науке и медиа, а в долгосрочной перспективе — для расширения международной поддержки Пекина по важным для него вопросам.
Как отмечает «Nekā personīga», в мероприятиях, которые организовали Министерство культуры и туризма Китая и Китайский культурный центр в Риге, в культурном дворце VEF участвовали внефракционные депутаты Сейма Скайдрите Абрама и Олег Буров, депутат Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис, а также Рамона Петравича и Виктория Плешкане из партии «Латвия на первом месте». Программа состояла из дипломатического приема и концерта, среди гостей были также предприниматели и представители религиозных организаций.
Отдельно подчеркивается роль Петравичи: она возглавляет депутатскую группу сотрудничества с парламентом Китая. В начале 2024 года она вместе с депутатами своей партии ездила в Пекин в поездку, спонсированную китайской стороной. Также в прошлом году латвийские депутаты слушали презентацию китайских должностных лиц о ситуации в Тибете — и позднее китайская сторона интерпретировала это как поддержку Пекина со стороны латвийских парламентариев по этому вопросу.
Программа напоминает и о другом эпизоде: ранее «Латвия на первом месте» организовывала экскурсии для пенсионеровв в Сейм, после которых участников приглашали на обед в китайский ресторан, а счет оплачивало посольство Китая. По информации «Nekā personīga», Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией нарушений в этих случаях не констатировало.
Посольство Китая в Латвии заявляет, что открыто к сотрудничеству с Латвией и различными политическими партиями. После публикации отчета СГБ посольство также распространило заявление, в котором «вежливо предлагает определенным лицам и ведомствам отказаться от узкого черно-белого мышления» и смотреть на отношения с Китаем в долгосрочной перспективе.
Несмотря на предупреждения СГБ и оценку экспертов, депутаты, посетившие концерт, не видят рисков в участии в подобных мероприятиях, называя их культурным событием. В то же время эксперты по безопасности указывают, что такие форматы — элемент долгосрочной стратегии влияния Китая, цель которой — снижать уровень критики и укреплять благожелательное отношение к Пекину.