Смертельный пожар в Крусткалны: 3-летняя Алиса продолжает борьбу и нуждается в помощи

В середине января в Крусткалны Кекавского края произошла трагедия: при пожаре в квартире на первом этаже погибли двое детей — трехлетняя девочка и ее 13-летний брат. Мать и еще один ребенок были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Отец в момент трагедии находился в море — он работает моряком и не был дома. Причины возгорания и обстоятельства, при которых огонь распространился так стремительно, выясняют ответственные службы. По словам соседей, семью эвакуировали в числе первых. Когда жильцов выводили из дома, мать и одного ребенка уже увезла скорая помощь.