Тяжелые времена заканчиваются для трех знаков зодиака после 16 февраля

В понедельник вы приходите к моменту истины. Есть предел тому, что можно терпеть, и освобождение от накопившегося бремени сейчас особенно необходимо. 16 февраля, во время аспекта Солнце в квадрате к Урану, вы ясно увидите путь вперёд.