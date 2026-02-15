Тяжелые времена заканчиваются для трех знаков зодиака после 16 февраля
После 16 февраля 2026 года для трёх знаков зодиака завершается сложный период и появляется возможность продвинуться вперёд в решении непростых вопросов и проектов.
Телец
В понедельник вы приходите к моменту истины. Есть предел тому, что можно терпеть, и освобождение от накопившегося бремени сейчас особенно необходимо. 16 февраля, во время аспекта Солнце в квадрате к Урану, вы ясно увидите путь вперёд.
Вы стремитесь к стабильности, однако понимаете, что без серьёзных перемен её не достичь. Этот день может стать моментом, когда вы решитесь заявить о необходимости изменений — и вас услышат.
Иногда достаточно небольшого шага в правильном направлении, чтобы старая система разрушилась и освободила место для нового этапа. Именно это и происходит: трудные времена подходят к концу.
Лев
Если вы хотите освободиться от трудностей, которые начали определять вашу жизнь, возможно, придётся бросить вызов давлению или чрезмерному контролю.
Вы не любите, когда вами управляют, особенно если не разделяете авторитет человека, отдающего распоряжения. 16 февраля вы почувствуете внутреннюю решимость вернуть себе контроль над ситуацией.
Под влиянием аспекта Солнце в квадрате к Урану вы будете вдохновлены и настроены действовать. Перемены назрели, и именно ваши лидерские качества способны их запустить. Сложный период постепенно завершается.
Водолей
Вы больше не готовы мириться с тем, что происходит. Внутреннее напряжение побуждает вас говорить откровенно и отстаивать свою позицию.
Молчание ранее могло усугублять ситуацию, но теперь вы выбираете иной путь. События вокруг вас меняются, и вы не намерены препятствовать позитивному развитию.
16 февраля, во время аспекта Солнце в квадрате к Урану, перед вами открывается возможность облегчить свою жизнь. Вы готовы к переменам и способны постепенно снять с себя лишнюю нагрузку. Трудный этап остаётся позади.