США резко поменяли тон в отношении Европы. Что за этим стоит?
Представители администрации США во время нынешней Мюнхенской конференции по безопасности продемонстрировали более теплый и примирительный тон в общении с европейскими союзниками, чем в прошлом году. Об этом говорится в материале Politico.
Осадок остался
Издание напомнило, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби получил одобрительные отзывы в коридорах отеля Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция, за призывы к Соединенным Штатам и союзникам совместно работать над безопасностью Европы. А госсекретарь США Марко Рубио сорвал овации, заявив в своей речи на конференции, что США и Европа "принадлежат друг другу".
Но, как отмечается, между этими дружескими аплодисментами в коридорах европейские чиновники выражали недовольство. По словам участников, тон со стороны США изменился, однако ощущение, что администрация президента США Дональда Трампа хотела бы видеть Европу "белее" и более правой по политическому спектру, - нет.
По словам европейского чиновника, чиновники понимают, что послание США таково: "присоединяйтесь к нам, а если нет – мы будем действовать сами".
Перемен нет
Также более десятка других европейских чиновников выразили обеспокоенность тем, что политика США в отношении Европы почти не изменилась, несмотря на заявление Рубио о "общей судьбе" с трансатлантическими союзниками.
"Основной месседж остался прежним: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьший общий знаменатель, который американцы могут найти, - это наша общая история со времен Колумба, узкие национальные интересы и общая цивилизация, это уже показывает, насколько Европа и США отдаляются друг от друга", - сказал один бывший европейский чиновник, который, как и другие, говорил анонимно.
Издание пишет, что за закрытыми дверями американские чиновники были более откровенными в отношении своей антагонистической позиции. Колби, например, во время закрытого мероприятия в Мюнхене заявил, что США имеют с Европой общие интересы, но не общие ценности.
"Он выразил готовность работать вместе, но четко дал понять, что Европа должна активизироваться и что мы перешли от "мира, основанного на ценностях", к "миру, основанному на интересах", - сказал один из участников.
Нехороший сигнал
Некоторые европейские чиновники заявили, что озвученные представителями США заявления не могут скрыть их стратегическую позицию в отношении Европы после возвращения Трампа к власти. В частности, они вспомнили стратегию национальной безопасности Соединенных Штатов, которая "намекала на цивилизационный упадок Европы".
"Меня беспокоит отрицание. Нам нужно читать документы [администрации США]. Они очень четкие", - заместитель министра обороны Франции Алиса Руфо.
Также мощный сигнал о реальной позиции США представители Европы видят в поездке Рубио в Венгрию и Словакию - страны ЕС и НАТО, которые сместились в пророссийском направлении.
"Марко Рубио приезжает с примирительным тоном, а затем едет в Венгрию и Словакию. Какой это сигнал?" - сказал один европейский парламентарий.
Некоторые европейские чиновники заявили, что Рубио озвучил жесткое послание, которое континент должен был услышать.
"Это более мягкий способ сказать нам, что время единорогов, которые ездят на велосипедах через радуги из тофу и миндального молока, прошло. Речь идет не просто о том, чтобы нас успокоить или нет. Речь идет о том, хотим ли мы жить в реальности или в искусственной стране громких заявлений", - отметил он.