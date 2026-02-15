США резко поменяли тон в отношении Европы. Что за этим стоит?

"Основной месседж остался прежним: нам не нужны слабые союзники, не защищайте старый порядок. Если наименьший общий знаменатель, который американцы могут найти, - это наша общая история со времен Колумба, узкие национальные интересы и общая цивилизация, это уже показывает, насколько Европа и США отдаляются друг от друга", - сказал один бывший европейский чиновник, который, как и другие, говорил анонимно.