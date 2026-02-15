ВИДЕО, ФОТО: отсюда хотели руководить разрушенной Ригой - подземелье Вецмилгрависа, где бродит призрак "холодной войны"

Это место сохранено и доступно для посетителей благодаря работе местных молодых энтузиастов. Это один из всего четырех построенных в советское время в Латвии бункеров, превращенных в музеи (еще по одному находятся в Лигатне, Огре и Риге). С распадом советского режима и вступлением Латвии в NATO в 2004 году система гражданской обороны была ликвидирована, и эти бункеры оказались заброшены. Со временем он был разграблен, поврежден и — до того, как за дело взялись энтузиасты — находился в крайне плохом состоянии.