ВИДЕО, ФОТО: отсюда хотели руководить разрушенной Ригой - подземелье Вецмилгрависа, где бродит призрак "холодной войны"
В Вецмилгрависе, прямо рядом с Рижским судоремонтным заводом, находится уникальный музей, в котором буквально законсервирована атмосфера времен холодной войны. Этот бункер, построенный в советское время как узел связи и командный пункт, предназначался для координации гражданской обороны в случае возможной ядерной войны.
Это место сохранено и доступно для посетителей благодаря работе местных молодых энтузиастов. Это один из всего четырех построенных в советское время в Латвии бункеров, превращенных в музеи (еще по одному находятся в Лигатне, Огре и Риге). С распадом советского режима и вступлением Латвии в NATO в 2004 году система гражданской обороны была ликвидирована, и эти бункеры оказались заброшены. Со временем он был разграблен, поврежден и — до того, как за дело взялись энтузиасты — находился в крайне плохом состоянии.
Призрак холодной войны под землей
Jauns.lv посетил «Бункер связи» в феврале. В темных и влажных коридорах размещены уникальные предметы эпохи холодной войны — специальные противогазы, некогда современные радиостанции, различное защитное оборудование, старые карты, фотографии и — да, также пропагандистские плакаты советских времен. Посетители могут увидеть аутентичные герметические двери, вентиляционные системы и даже манекены в противогазах, воссоздающие атмосферу того времени. Все это когда-то было создано, чтобы фактически спасти жителей Риги от начала конца — атомной войны.
Тем, кто не просто проходит мимо, а вникает, экспозиция дает глубокое представление о том, как в советское время планировалось осуществлять гражданскую оборону и управление в кризисных ситуациях. Она показывает значение и функциональность бункеров, а также ставит вопрос — действительно ли они смогли бы защитить в случае настоящей ядерной войны?
Владислав Сенканс был одним из так называемых урбанистических исследователей — энтузиастов заброшенных исторических мест — которые несколько лет назад обнаружили этот бункер. Вскоре было принято решение восстановить его и превратить в музей, позволяющий посетителям познакомиться с реальностью холодной войны. Поскольку бункер был разграблен, экспонаты для экспозиции приобретались у коллекционеров, находились в интернете и собирались из других заброшенных убежищ по всей Латвии и Балтии.
Туристы приезжают даже из США
«Сейчас музей предлагает экскурсии, в ходе которых посетители знакомятся с историческим контекстом бункера, видят, как работали системы связи, и осматривают оригинальное оборудование. У нас были посетители не только из Латвии, но и из Западной Европы и даже из США. Этот музей дает уникальную возможность понять систему гражданской обороны советского времени», — рассказывает Владислав.
Бункер предназначался для того, чтобы в случае ядерной войны или иной катастрофы координировать работу заводов и эвакуацию. Однако со временем он утратил способность защищать людей в таких экстремальных условиях. Сейчас он больше не оснащен системами водоснабжения или отопления, которые когда-то были необходимы для его функционирования.
Следует признать и то, что этот бункер не был типичным убежищем. Он был сравнительно небольшим и рассчитан всего на 16 человек, которые работали бы посменно, координируя мероприятия гражданской обороны. Хотя (к счастью) неизвестно, насколько эффективным был бы бункер в условиях настоящей атомной войны, в советские годы он поддерживался в рабочем состоянии, и ежедневно там дежурил специалист по гражданской обороне.
В бункере имелось необходимое оборудование для автономной работы: средства связи для контакта с другими столь же важными локациями, независимое электроснабжение и водоснабжение, а также защитные помещения.