Мартиньш Сирмайс: "Если бы мы выбрасывали пищу, то давно бы обанкротились". Почему в Латвии продукты летят в мусорник?

Мартиньш Сирмайс подчеркивает, что благодаря системе бронирования столиков и более тщательному планированию объем пищевых отходов за последние десять лет значительно сократился: «Единственное, что мы действительно иногда выбрасываем, — это то, что оставляют дети. В наше время люди заранее бронируют столики, поэтому мы точно знаем, сколько нужно готовить. Так же, как к парикмахеру или врачу — мы научились записываться. В театр мы тоже покупаем билеты на конкретную дату. Люди планируют жизнь, и это позволяет нам планировать свою работу.