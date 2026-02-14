Цены на букеты в День святого Валентина в 2026 году
В День святого Валентина хочется порадовать свою вторую половинку или просто себя красивым букетом цветов. Портал Jauns.lv накануне праздника и ...
ФОТО: до 100 евро! Обзор цен на букеты ко Дню святого Валентина
В День святого Валентина хочется порадовать свою вторую половинку или просто себя красивым букетом цветов. Портал Jauns.lv накануне праздника и в сам День святого Валентина посмотрел, какой выбор предлагают продавцы и сколько это стоит.
Выбор большой: маленькие, средние и крупные букеты красиво выложены и радуют глаз. От алых роз, которые у многих ассоциируются с этим романтическим праздником, до белых лилий. От одного аромата кружится голова. Но столь же «головокружительные» ли цены?
Цветочный рынок "Сакта"
Тем, кто хочет подарить цветы, которые будут радовать долгое время, стоит обратить внимание на растения в горшках. Красные розы в горшке стоят 13 евро, а тёмно- и светло-розовые розы в большем горшке — 16 евро.
Если говорить о срезанных розах, цена за один цветок колеблется от 2,60 до 6 евро в зависимости от сорта. Большие букеты роз с декоративными элементами, например с павлиньими перьями, стоят от 50 до 75 евро.
Хризантемы поштучно стоят от 2,50 евро. Букет хризантем в композиции с жёлтыми розами и другими цветами обойдётся в 65 евро.
В целом стоимость букетов из разных цветов зависит от их размера: цены начинаются от 25 евро, а самый дорогой из увиденных стоил 100 евро.
В других местах
Пройдясь по Рижскому центральному рынку, мы заметили, что цена букетов роз начинается от 25 евро за небольшие букеты. Чем больше букет и сложнее композиция, тем выше цена — 75 и даже 90 евро. Здесь также можно купить большие «конфетные» букеты с плюшевыми мишками — один такой стоит 50 евро.
В магазинах Rimi на полках преобладают самые разные букеты тюльпанов. Букет длиной 36 см (50 стеблей) со скидкой 35% стоит 19,99 евро. Меньшие букеты тюльпанов — 6,99 евро.
Весенний букет длиной 40 см (9 стеблей) стоит 9,99 евро. Букет роз 30 см (13 стеблей) стоит 11,99 евро, 50 см (9 стеблей) — 3,99 евро, а 60 см (5 стеблей) — 12,99 евро.
Можно также подарить растение в горшке — цена начинается от 4,99 евро.
Существенной разницы между ценами накануне праздника и в сам День святого Валентина мы не заметили. Чтобы привлечь покупателей, некоторые магазины предлагали скидки на отдельные букеты. Выбор широкий, и всё зависит исключительно от бюджета. Желаем красиво отметить этот праздник любви и дружбы!