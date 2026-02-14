ФОТО: до 100 евро! Обзор цен на букеты ко Дню святого Валентина

Пройдясь по Рижскому центральному рынку, мы заметили, что цена букетов роз начинается от 25 евро за небольшие букеты. Чем больше букет и сложнее композиция, тем выше цена — 75 и даже 90 евро. Здесь также можно купить большие «конфетные» букеты с плюшевыми мишками — один такой стоит 50 евро.