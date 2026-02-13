Рижское колесо обозрения делает предложение к 14 февраля - 40 минут романтики в кабинке с устрицами и шампанским

Программа вечера начинается с прибытия гостей в 16:30 и приветственного напитка. Посадка на колесо обозрения проходит с 17:00 до 17:30. Каждому билету заранее назначается конкретная кабина и фиксированное время поездки. Организаторы подчеркивают, что билеты на одну кабину нужно приобретать одним заказом, чтобы вся компания гарантированно разместилась вместе. В случае неявки стоимость билетов не возвращается.