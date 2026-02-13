Рижское колесо обозрения делает предложение к 14 февраля - 40 минут романтики в кабинке с устрицами и шампанским
В Риге в День святого Валентина предлагают подняться над городом с устрицами и шампанским в приватной кабине панорамного колеса обозрения. Сколько же стоит такая романтика?
14 февраля в 17:00 в Риге состоится необычное праздничное мероприятие ко Дню святого Валентина. Гостей приглашают провести вечер на панорамном колесе обозрения, совместив романтическую атмосферу с гастрономическим удовольствием и впечатляющими видами на город. Организатором события выступает Riga Rise в сотрудничестве с рестораном Buržujs, который отвечает за деликатесную часть вечера.
Формат мероприятия предполагает двухкруговую поездку продолжительностью около 40 минут. Кабины рассчитаны на небольшие компании — от двух до четырех человек, что позволяет создать приватную и уютную атмосферу для пары или компании близких друзей.
Программа вечера начинается с прибытия гостей в 16:30 и приветственного напитка. Посадка на колесо обозрения проходит с 17:00 до 17:30. Каждому билету заранее назначается конкретная кабина и фиксированное время поездки. Организаторы подчеркивают, что билеты на одну кабину нужно приобретать одним заказом, чтобы вся компания гарантированно разместилась вместе. В случае неявки стоимость билетов не возвращается.
Гостям предлагается выбрать один из двух вариантов:
«12 устриц + шампанское»: в сет входят 12 отборных устриц из Франции и Ирландии — Ostra Regal №4 (6 штук) и Cuvee Prestige №3 (6 штук), а также бутылка шампанского TAITTINGER Brut Reserve объемом 0,75 литра.
Устрицы подаются свежевскрытыми, на льду, с лимоном и соусом Mignonette. Формат рассчитан на двоих. Цена - 160 евро.
«6 устриц + шампанское»: в этом варианте — по три устрицы каждого вида и малая бутылка TAITTINGER Brut Reserve объемом 0,375 литра. Подача аналогична: на льду, с лимоном и классическим соусом. Также подходит для двух человек. Цена - 120 евро.
По замыслу организаторов, сочетание деликатесов, игристого вина и панорамных видов должно создать запоминающийся и эстетичный праздник — с возможностью сделать эффектные фотографии на фоне вечерней Риги.