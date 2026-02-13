Пока Латвия теряет жителей, Швейцария будет голосовать за сдерживание их количества на определенной отметке

По данным Федерального статистического управления, к концу третьего квартала 2025 года в Швейцарии проживало 9,1 миллиона человек. Около 30% населения традиционно составляют люди, родившиеся за пределами страны. Большинство из них — выходцы из стран Европейского союза, часть уже получила швейцарское гражданство.