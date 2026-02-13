Пока Латвия теряет жителей, Швейцария будет голосовать за сдерживание их количества на определенной отметке
Швейцария может законодательно ограничить численность населения десятью миллионами человек. Пока Латвия борется с демографическим спадом, в богатой альпийской стране готовятся голосовать за сдерживание роста — прежде всего за счет миграции.
В Швейцарии летом состоится референдум по инициативе, предусматривающей ограничение постоянного населения страны десятью миллионами человек. Голосование назначено на 14 июня, сообщило правительство. Инициативу продвигает национально-консервативная Швейцарская народная партия (SVP), крупнейшая политическая сила в парламенте. Ее сторонникам удалось собрать необходимое количество подписей для вынесения предложения на всенародное голосование.
Согласно инициативе, к 2050 году численность постоянных жителей Швейцарии — как граждан страны, так и иностранцев с видом на жительство — не должна превышать 10 миллионов человек.
Если же население до этого момента достигнет 9,5 миллиона, правительство будет обязано принять меры по его ограничению. В числе возможных шагов называются ужесточение политики предоставления убежища, ограничение воссоединения семей, пересмотр порядка выдачи видов на жительство и даже анализ действующих международных соглашений.
По данным Федерального статистического управления, к концу третьего квартала 2025 года в Швейцарии проживало 9,1 миллиона человек. Около 30% населения традиционно составляют люди, родившиеся за пределами страны. Большинство из них — выходцы из стран Европейского союза, часть уже получила швейцарское гражданство.
Аргументы сторон
Сторонники инициативы утверждают, что ограничение роста населения поможет защитить окружающую среду, природные ресурсы, инфраструктуру и систему социального обеспечения от избыточной нагрузки.
Критики инициативы, представляющие большинство других политических сил, считают предложение чрезмерно упрощенным решением сложной проблемы. Они подчеркивают, что Швейцария во многом выигрывает от тесных связей с соседними государствами — особенно с четырьмя странами ЕС: Австрия, Франция, Германия и Италия.
Контраст с Латвией
На фоне швейцарских дебатов ситуация в Латвии выглядит противоположной. Если альпийская страна обсуждает способы сдерживания роста населения, то Латвия на протяжении многих лет сталкивается с демографическим спадом, эмиграцией и старением общества.
Таким образом, в Европе одновременно существуют две диаметрально разные демографические реальности: одни государства опасаются чрезмерной нагрузки из-за притока людей, другие — последствий их нехватки.